Venezia-Roma: Dovbyk, nuovo allenatore e lista UEFA: la conferenza di Ranieri LIVE

Ecco le parole di Claudio Ranieri in vista del match di domenica all’ora di pranzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Partita molto delicata da ambo le parti.

La stagione giallorossa ha perso uno dei tre obiettivi dopo l’eliminazione di mercoledì sera dalla Coppa Italia ad opera del Milan. Per Ranieri e i giocatori diventa fondamentale provare a ricostruire un campionato dignitoso attraverso questo filone di partite non troppo complesse. Nelle prossime sette la Roma si gioca buone chance di risalita.

Senza più la Coppa Italia come possibile soddisfazione da raggiungere, in casa Roma si sta pensando solo al campionato e al play-off di Europa League, contro il Porto giovedì prossimo (prima gara in trasferta). Claudio Ranieri ha già commentato positivamente il mercato condotto da Ghisolfi, ma di certo almeno nelle scelte a Milano è sembrano mancare più di qualcosa per reputarlo completo. Le 7 gare che arrivano ora in Serie A, offrono la chance di inanellare una serie di risultati utili che potrebbero riportare i giallorossi al di sopra del nono posto attuale. Visto il finale complesso per il calendario, adesso è il momento di spingere sull’acceleratore, a cominciare dalla sfida di Venezia.

Dall’altra parte del campo ci sarà una squadra che sembra già quasi condannata alla retrocessione e che devi giocarsi le sue ultime scarse fiches di rimanere nella massima divisione. Anche all’andata i ragazzi di Di Francesco fecero soffrire e non poco la Roma, all’epoca guidata da Juric.

Le parole di Ranieri