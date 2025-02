Zirkzee subito in Serie A: maxi sconto per il bomber

In attesa del prossimo turno di campionato, di fatto, bisogna segnalare delle novità su un possibile ritorno di Zirkzee in Serie A.

La sessione invernale di calciomercato appena conclusa, di fatto, è stata sicuramente tra le più movimentate di questi ultimi anni. Basti pensare solo alla rivoluzione attuata dal Milan e dai tre arrivi in casa Juventus (soprattutto quello di Kolo Muani).

Anche il Napoli è stato sotto la luce di riflettori, vista la cessione di Kvaratskhelia al PSG per circa 75 milioni di euro. Ma, dopo tantissime trattative, Giovanni Manna (direttore sportivo partenopeo) ha preso solo Okafor in prestito dal Milan.

L’attenzione, dunque, è tornata solo sul campo, ma si sa che il calciomercato non va mai completamente in letargo. In queste ultime ore, infatti, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento su Joshua Zirkzee, ex Bologna ed ora al Manchester United.

Lo Sporting CP abbassa ancora le pretese di Gyokeres: effetto domino sul mercato degli attaccanti

Secondo quanto riportato dalla redazione di fichajes.net, infatti, lo Sporting CP avrebbe abbassato ancora il prezzo per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Viktor Gyokeres. Quest’ultimo, dunque, sarebbe ora valutato dal club portoghese circa 60 milioni di euro. Questa sarebbe sicuramente un’ottima notizia per le squadre che stanno seguendo lo svedese: Manchester United, Barcellona e Arsenal.

Questo aggiornamento sul futuro di Gyokeres, di fatto, riguarda anche il futuro di futuro di Joshua Zirkzee e dello stesso Dusan Vlahovic. Se lo United dovesse prendere lo svedese, di fatto, lascerebbe andare via l’ex Bologna, seguito attentamente dalla Juventus per la prossima stagione.

Se Gyokeres dovesse andare all’Arsenal, invece, Vlahovic perderebbe una delle sue pretendenti. I ‘Gunners’, infatti, sono da tempo sulle tracce dell’attaccante bianconero.