Calciomercato Roma, lascia subito il Milan: nuova firma in Serie A dopo sei mesi

Calciomercato Roma, lascia subito il Milan: nuova firma in Serie A dopo il trasferimento in rossonero sul gong finale.

Tra gennaio e febbraio, la Roma ha operato attivamente sul mercato per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Seppur con non grandissima velocità e andando su giocatori tutt’altro che altisonanti, Ghisolfi e colleghi hanno cercato di migliorare la squadra con uscite ed entrate ben mirate, nel pieno rispetto di quel monito già annunciato di Ranieri che, sin dal mese di dicembre, aveva parlato di una campagna acquisti che sarebbe dovuta essere ponderata e ben calibrata.

Parallelamente alle entrate di giocatori come Salah-Edinne, Gourna-Douath, Nelsson o Rensch, la Roma ha registrato alcune cessioni, tra cui quella del difensore spagnolo Mario Hermoso, trasferito in prestito al Bayer Leverkusen fino al termine della stagione. Nel commentare questi movimenti prima di Venezia-Roma, Ranieri ha anche sottolineato le limitazioni imposte dal monte ingaggi del club, che hanno condizionato le operazioni di mercato, rendendo ulteriormente complicato il margine di manovra in una stagione fin qui tutt’altro che idilliaca.

Calciomercato Roma, idea Sottil per l’estate: Milan solo di passaggio?

La stagione attuale, infatti, si è rivelata complessa, caratterizzata da un avvio difficile e da cambiamenti in panchina repentini quanto inattesi. Attualmente, la Roma si trova a metà classifica in Serie A e sta lottando per migliorare la propria posizione. Le difficoltà sono attribuibili a una serie di fattori, tra cui infortuni, una rosa non sempre all’altezza delle aspettative e una certa instabilità tecnica.

Guardando al futuro, c’è, dunque, consapevolezza di dover apportare nuovamente grandi e importanti modifiche, sia tra le fila della squadra che in termini organizzativi ed interni. La dirigenza giallorossa, intanto, starebbe monitorando diversi profili, tra cui spicca a sorpresa il nome di Riccardo Sottil.

L’esterno italiano è attualmente in prestito al Milan dalla Fiorentina, dopo aver cambiato maglia praticamente sul gong del calciomercato. Nonostante il recente trasferimento, Sottil potrebbe non trovare molto spazio nel club rossonero, rendendolo un candidato interessante per la Roma nella prossima finestra di mercato. A riportarlo è la penna di CaughtOffside, Ekrem Konur.