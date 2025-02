Dal Manchester City alla Roma: il pre accordo riscrive il finale

Calciomercato Roma, l’intreccio sulle corsie esterne chiama in causa anche i giallorossi: cambiano nuovamente le carte in tavola

Chiusa una sessione invernale di calciomercato che ha visto la Roma ricoprire un ruolo di primo piano soprattutto nelle ultime ore, i giallorossi hanno ricominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti. Benché allo stato attuale della situazione questo tipo di discorso sembri essere piuttosto prematuro – e strettamente subordinato al profilo del nuovo allenatore e al restyling dirigenziale – i capitolini non vogliono farsi trovare impreparati in caso di occasioni intriganti.

Sotto questo punto di vista, il mercato degli svincolati può sicuramente rappresentare un’ottima fonte dalla quale attingere risorse importanti. Non sono pochi, infatti, i calciatori che non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo dei rispettivi contratti in scadenza il prossimo giugno. Tra questi, ce ne sono alcuni direttamente o indirettamente accostati alla Roma nelle ultime settimane. In un ventaglio di nomi ancora tutto modulare, ad esempio, non sono affatto passati inosservati i sondaggi effettuati da Ghisolfi per Ola Aina. Protagonista di una stagione esaltante con la maglia del Nottingham Forest, l’ex esterno del Torino sta continuando a calamitare importanti indiscrezioni di mercato. La sua prolificità offensiva – unita ad una spiccata capacità di interpretare al meglio i vari momenti della partita – stanno impressionando non pochi addetti ai lavori.

Calciomercato Roma, non c’è ancora l’accordo tra Ola Aina e il Nottingham per il rinnovo

Tra i club interessati a capire l’evolvere della situazione c’è anche il Manchester City, che avrebbe preferito anticipare il colpo in inverno per beffare una concorrenza che con il trascorrere del tempo sta diventando sempre più nutrita. I Citizens, però, sono stati costretti a fare un passo indietro dinanzi alla volontà del Nottingham Forest di trovare l’accordo con Ola Aina per il prolungamento del contratto.

Tuttavia, come evidenziato dal ‘Daily Mirror’, nonostante l’intenzione del club inglese di sfruttare una clausola presente nel contratto dell’esterno in virtù della quale poter prolungare automaticamente il contratto dell’esterno, la fumata bianca definitiva non sarebbe ancora un tema all’ordine del giorno. Ecco perché il Nottingham Forest sarà chiamato a velocizzare il da farsi per evitare che il calciatori trovi un pre-accordo con un altro club tale da far saltare il banco. Benché da una posizione piuttosto defilata, dunque, Roma e Manchester City potrebbero avere ancora uno spiraglio nei prossimi mesi.