Donnarumma torna in Serie A: destinazione choc

Donnarumma torna in Serie A. Il portierone di Castellammare di Stabia è vicino al rientro in Italia. Il suo nuovo club è quello che non ti aspetti.

Dalle parti della Pinetina c’era già chi pregustava l’aggancio al Napoli di Antonio Conte. La pur ottima Fiorentina di Raffaele Palladino sembrava non potesse impensierire la corazzata nerazzurra che punta a vincere tutto.

Allo Stadio Artemio Franchi la partita ha dettato ben altra verità. Moise Kean non è lo sbiadito attaccante visto nella scorsa stagione in bianconero. A Firenze è rinato, psicologicamente e tecnicamente. Per informazioni chiedere alla retroguardia di Simone Inzaghi. L’Inter ha mostrato difetti che si erano soltanto intravisti in precedenza ma che hanno fatto suonare più di un campanello d’allarme. Beppe Marotta lo ha detto chiaramente che la formazione nerazzurra punta anche alla Champions League e questa potrebbe rappresentare l’ultima occasione per diversi giocatori dell’attuale rosa che hanno ormai superato, alcuni abbondantemente, la trentina. L’Inter che verrà avrà diversi volti nuovi.

E giovani. A cominciare da un nuovo numero uno: Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma torna in Serie A. A Milano, sponda…Inter

Beppe Marotta lavora alla prossima Inter. E mentre dall’Inghilterra fanno sapere che l’Arsenal è pronto a far follie per Lautaro Martinez, il numero uno dell’Inter valuta il ‘suo’ numero uno.

Yann Sommer, è un classe 1988 e viaggia pertanto spedito verso le 37 primavere. Il suo contratto con l’Inter scadrà nel 2026. Esattamente la stessa scadenza del contratto di Gianluigi Donnarumma con il PSG, come puntualmente ci ricorda calciomercato.com. Il numero uno azzurro non ha ancora rinnovato con il PSG e comunque il rinnovo si discuterà su cifre complessive inferiori rispetto a quelle attuali. Il club parigino intende infatti abbassare la parte fissa.

In un tale contesto di grande incertezza la società nerazzurra prova ad intromettersi.

Ora è l’ex amministratore delegato bianconero a volerlo portare a Milano, sponda nerazzurra. Un trasferimento che i cugini rossoneri non gradirebbero affatto. Operazione non semplice se non altro perché ‘Gigio‘ Donnarumma al PSG ha un ingaggio di 10 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Beppe Marotta ha già ‘miracolato’ il bilancio dell’Inter ma dopo il rinnovo milionario di Lautaro Martinez un altro ingaggio a doppia cifra potrebbe pesare eccessivamente sui conti nerazzurri. E la proprietà americana potrebbe non essere contenta.