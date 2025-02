Doppio addio Milan, all-in Barcellona: affare da 130 milioni

Nel corso delle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni decisive per la definizione del futuro di due gioielli del Milan

La stagione 2024/25 della massima lega italiana continua a riservare sorprese senza soluzione di continuità e, in tal senso, il calciomercato invernale non è stato da meno.

Quella conclusasi pochi giorni fa è stata infatti una delle finestre di mercato invernali più movimentate e impattanti delle recente storia della Serie A, durante la quale alcune big della lega hanno visto ribaltarsi le proprie gerarchie e le rose a disposizione per la seconda parte del campionato.

Per rendersi conto del poderoso terremoto che ha colpito la dimensione calcistica della penisola basterebbe portare l’attenzione allo scivolamento in panchina di Dusan Vlahovic in seguito all’esplosivo approdo di Randal Kolo Muani, alla partenza di Kvara, ai numerosi colpi in entrata della Viola di Palladino e, soprattutto, al calciomercato semplicemente sontuoso del Milan di Conceicao.

Il rapporto tra il numero e la qualità dei colpi approdati a Milanello quest’inverno ha semplicemente dell’incredibile. Tuttavia nel corso delle ultime ore sono emerse delle novità di rilievo in grado di smuovere ulteriormente l’ambiente rossonero.

Joao Felix voleva il Barca, i blaugrana vogliono Leao: sarà un’estate di fuoco

Joao Felix è senza dubbio alcuno il diamante più luccicante della nuova infornata di talenti consegnata nelle mani di Conceicao, il quale ha attualmente a disposizione una vera e propria distesa di fuoriclasse: il gioiello portoghese si ritroverà infatti a condividere il campo con Pulisic, Reijnders, Gimenez, Walker, Maignan, Leao ecc… Felix è tuttavia giunto a Milano con una formula che non prevede il diritto di riscatto, il che costringerà il Milan a impegnarsi per trattenerlo in estate.

Nelle ultime ore sono emerse dei retroscena sul percorso che ha portato Felix al Milan, durante il quale si sarebbe passati per la tappa Barcellona, che lo stesso ex Atletico Madrid avrebbe desiderato con forza. Difatti, secondo quanto riportato da onzemondial, pare che Jorge Mendes, il suo agente, abbia tentato di assecondare i desideri del fantasista portoghese (il quale ha già dispensato magie in giro per il rettangolo verde nella sfida con la Roma in Coppa Italia) proponendolo al Barca.

I blaugrana avrebbero rifiutato, ma non è detto che in estate non possa ripresentarsi il medesimo scenario. Discorso diverso per Rafa Leao, il quale è particolarmente popolare tre i corridoi del centro sportivo del Barcellona, che vorrebbe portarlo in Spagna proprio in estate.