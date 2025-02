Douglas Luiz, è già finita: doppio addio e scambio con la Juve

Douglas Luiz, è già finita. La stagione della Juventus, mai come ora, a tinte bianco e nere, è rappresentata al meglio dal centrocampista brasiliano.

La vittoria contro il Como, soffertissima, non ha certo risolto i problemi in casa Juventus. Un brodino poco più che tiepido utile soltanto per tenere ancora calmi tifoseria e critica.

La Juventus di Thiago Motta stenta dannatamente a decollare. Simbolo di questa perenne mancanza di gioco, di lucidità, di serenità sono i due più grandi acquisti estivi: Teun Koopmeiners e Douglas Luiz. Nonostante non riesca a giocare una partita da par suo il centrocampista olandese, ex Atalanta, appare un intoccabile nell’ancora sconclusionato scacchiere mottiano, il brasiliano, ex Aston Villa, parte quasi sempre dalla panchina. Il suo futuro, salvo miracoli, appare già deciso. In tal senso ci offre un delizioso assist teamtalk.com che illustra i piani del Manchester United.

Douglas Luiz, è già finita. Alla Juve arriva Joshua Zirkzee

L’ennesima rivoluzione in casa Manchester United potrebbe portare all’addio di due pedine dello scacchiere di centrocampo della formazione guidata da Ruben Amorim.

Christian Eriksen e Casemiro potrebbero lasciare i Red Devils ed in quel caso il club britannico ha già puntato un possibile rinforzo: Douglas Luiz. La Juventus potrebbe infatti decidere di disfarsi del centrocampista brasiliano che non si è adattato al meglio al campionato italiano ed alle richieste tecnico-tattiche di Thiago Motta. Una cessione che potrebbe attuarsi qualora il Manchester United entrasse nell’ordine di idee di cedere l’attaccante, ex Bologna, Joshua Zirkzee.

Uno scambio che potrebbe essere gradito da entrambe le parti. L’attaccante olandese ha segnato, in questa stagione, soltanto cinque reti. Troppo poco per giustificare i 40 milioni di euro investiti dai Red Devils la scorsa estate. Thiago Motta lo riabbraccerebbe volentieri poiché lo vedrebbe molto bene accanto all’ultimo arrivato, Randal Kolo Muani. Ipotesi di mercato che si inseguono appena terminata la sessione invernale. Ma da questo punto di vista l’estate è già arrivata.