Esce dal campo in lacrime: partita con la Roma a rischio

Esce dal campo in lacrime. Nulla di nuovo sotto il sole, anzi. Anche negli anticipi del sabato di Serie A non mancano le brutte notizie riguardo gli infortuni.

Gli anticipi di Serie A propongono scontri interessanti e scontri che lasciano sul campo, dolenti, nuovi giocatori. Sarà per via della nostra memoria corta ma non si ricorda un’annata così dannatamente complicata dagli infortuni.

Il mercato di gennaio, in molti casi, è servito alle società soltanto per trovare delle temporanee soluzioni per coprire un’emergenza. Un problema che non ha toccato soltanto la Juventus. Giornata dopo giornata aumentano i nominativi dei giocatori indisponibili ed anche il 24esimo turno di Serie A ha i suoi infortunati. L’ultimo, in ordine cronologico, lo si è registrato sul campo di Empoli nella sfida che vede opposta alla squadra di casa il Milan di Sergio Conceicao.

Esce dal campo in lacrime. Infortunio per Mattia Viti

Il Milan è arrivato in terra di Toscana per conquistare i tre punti per avvicinarsi alla ‘vitale’ zona Champions League.

Partita equilibrata ma al minuto 28 del primo tempo uno scontro tra Jimenez e Viti ha costretto il difensore dell’Empoli ad uscire anzitempo dal campo. Per il classe 2002 si parla di un problema al ginocchio. Al suo posto è subentrato Goglichidze. Per Mattia Viti occorrerà attendere ulteriori esami per comprendere l’esatta natura dell’infortunio ed i relativi tempi di recupero. Empoli- Roma è calendarizzata per il prossimo 9 marzo. Soltanto nei prossimi giorni sapremo se il giovane difensore empolese, nazionale Under 21, sarà della sfida o meno. Con Mattia Viti la lista infinita degli infortunati si allunga sempre di più.

Ma questo importa a qualcuno tra coloro che sono seduti nella stanza dei bottoni?