Ibra insaziabile: nuovo bomber e doppia beffa Roma

Ibra insaziabile e così il suo Milan. E la società rossonera potrebbe creare non pochi problemi alla società giallorossa in sede di mercato.

Lo stop in Coppa Italia patito a San Siro contro il Milan deve essere messo da parte. L’attenzione di Claudio Ranieri è rivolta solo e soltanto al Venezia.

Il tecnico della Roma è la saggezza, e la competenza, fatta persona. Anche per questo la proprietà americana lo ha scelto dopo l’apparente fallimento del progetto targato Daniele De Rossi e dopo la sciagurata scelta di sostituire l’ex Capitan Futuro con il tecnico croato Ivan Juric. Claudio Ranieri è stato convinto a rituffarsi nella mischia per riportare ordine e normalità che sembravano essersi sperduti tra i campi di Trigoria. I risultati sono ancora altalenanti ma ogni volta che il tecnico romano proferisce verbo escono verità pressoché indiscutibili, anche se non accettate di buon grado dal popolo romanista. Come quanto il tecnico della Roma ha parlato dell’ultimo mercato giallorosso e dei vincoli che lo hanno condizionato.

Ibra insaziabile e Roma nei guai per Lorenzo Lucca

Claudio Ranieri lo ha detto chiaramente. La Roma ha fin qui speso molto e male i suoi denari sul mercato. E se nella sessione invernale non ha potuto investire ancora di più non è per mancanza di volontà ma per rimanere all’interno di precisi parametri dettati dalle regole del Fair Play Finanziario.

Per tale motivo la Roma non ha cambiato nulla riguardo il fronte offensivo. Shomurodov, destinato proprio al Venezia, è rimasto a Trigoria così come non è stato affondato il colpo Lorenzo Lucca, classe 2000, attaccante dell’Udinese nonché della nazionale azzurra di Luciano Spalletti. Un prospetto che, però, potrebbe ritornare in auge la prossima estate. Secondo quanto risulta a Relevo, il Milan ed il Napoli sono le formazioni più interessate al bianconero friulano. L’Udinese valuta il suo attaccante una cifra oscillante tra i 25 ed i 30 milioni di euro. La società rossonera appare scatenata dopo il grande mercato invernale che ha visto approdare a Milanello Gimenez. L’arrivo di Lorenzo Lucca al Milan rappresenterebbe una doppia beffa per la Roma che perderebbe un obiettivo di mercato e si vedrebbe restituito Tammy Abraham. Non esattamente quanto desiderato.