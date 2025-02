Nuovo affare tra Roma e Milan, chiusura UFFICIALE

Emergono novità sorprendenti in merito ad uno dei temi più urgenti e chiacchierati tra i vicoli della città eterna

Seppur con il fervente scetticismo del popolo giallorosso in sottofondo, il calciomercato invernale della Roma si è concluso e, almeno sulla carta, gran parte di quelle lacune emerse nel corso degli scorsi mesi sarebbero state colmate. Ora la tifoseria attende soltanto di conoscere gli esiti delle scelte compiute da Ghisolfi e Ranieri, che dovranno avere necessariamente delle conseguenze dirette sul rendimento in campo.

Alcune ‘stranezze’ sono tuttavia persistenti all’interno dell’organico giallorosso, tra le quali spicca senza dubbio la presenza di ben tre calciatori di livello a contendersi un singolo posto da titolare nella medesima posizione.

Stiamo naturalmente parlando di Paulo Dybala, Tommaso Baldanzi e Matias Soulé, ancora tutti e tre conviventi dello stesso spogliatoio e occupati in una perpetua ‘lotta’ per la conquista del posto da titolare.

Quando in condizione, mettere in discussione la presenza dal primo minuto di Paulo Dybala appare quantomeno improbabile, il che lascia Baldanzi e Soulé a fare a gomitate per raccogliere le briciole lasciate dal fuoriclasse argentino in maglia 21. Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni a dir poco rilevanti in merito al futuro di tale dinamica intera.

Il Milan su Baldanzi: la Roma ha deciso il suo futuro

Con il modulo adatto risulta piuttosto complicato immaginare un’altra squadra della massima lega italiana in cui Matias Soulé o Tommaso Baldanzi possano accumulare un così modesto numero di minuti in una stagione, ma, secondo quanto emerso nelle scorse settimane in merito a Soulé e quanto dichiarato di recente da Beppe Riso per Baldanzi, pare che i vertici capitolini non abbiano intenzione di privarsi di nessuno dei due.

L’agente del talentoso talento ex Empoli ha infatti compiuto una lunga intervista a La Repubblica, durante la quale, tra i vari temi, si è affrontato anche quello relativo al futuro di Baldanzi.

Riso ha dichiarato: “Sinceramente io ho provato a farlo partire. Lo cercavano a Firenze e al Milan, ma alla Roma si sono opposti. Dicono che diventerà un loro titolare”.

Una rivelazione quantomeno curiosa, dato il recentissimo rinnovo di Paulo Dybala e le parole di Ranieri su Matias Soulé, con le quali il mister di Testaccio ha espresso la sicurezza che il numero 18 sarà il futuro dei giallorossi. Una cosa è certa: la figura del prossimo allenatore giallorosso sarà decisiva in tal senso, poiché è possibile che, in un sistema di gioco adeguato, almeno due dei tre gioielli mancini possano convivere sul rettangolo verde.