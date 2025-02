Venezia-Roma, l’annuncio UFFICIALE spiazza tutti

In vista del match tra Venezia e Roma, nelle scorse ore si sono susseguite una serie di dichiarazioni in grado di scioccare il popolo giallorosso

Nonostante le dichiarazioni di rito che donano nobiltà e valore ad ogni singolo appuntamento del calendario, il match con il Venezia di Eusebio Di Francesco sembrerebbe essere percepito da mister Ranieri quasi come una fastidiosa distrazione in vista della delicata partita di Europa League con il Porto.

Un ordine di priorità perfettamente comprensibile una volta dato uno sguardo alla classifica del campionato, da cui la Roma, a meno di un miracolo, non può ambire sostanzialmente a nulla, anche e soprattutto in virtù di un livello che è andato crescendo non soltanto per le prime sei squadre del tabellone, ma anche per quelle medio-piccole pronte a ribaltare i pronostici ogni weekend.

Il calciomercato, inoltre, sembrerebbe aver risolto soltanto in parte le numerose perplessità del popolo giallorosso, che nelle scorse ore è stato ulteriormente scosso dalle parole di un profilo particolarmente chiacchierato tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Gourna-Douath lascia di stucco i tifosi: “Il mio idolo è…”

Ranieri e il turnover in campionato sembrerebbero essere oramai due amici di vecchia data e, le voci che circolano intorno alla formazione che il mister di Testaccio metterà in campo dal primo minuto a Venezia confermano tale tendenza. La mancata convocazioni di Paredes e Hummels, difatti, dovrebbe permettere immediatamente a Gourna-Douath e Nelsson di esordire in Serie A da titolari. Una notizia che ha senza dubbio stupito il popolo giallorosso.

A scuotere ulteriormente la tifoseria giallorossa ci ha pensato proprio Gourna-Douath nell’ultimo post pubblicato sull’account ufficiale dell’AS Roma su Instagram, all’interno del quale i centrocampista ex Salisburgo ha svelato i propri idoli: “Pogba e Vainquer”.

📽️ La prima intervista in giallorosso di Lucas Gourna-Douath Guardala su YouTube ▶️ https://t.co/kvnI3AEoXh#ASRoma pic.twitter.com/fSThwsCIgW — AS Roma (@OfficialASRoma) February 8, 2025

Se nel caso di Paul Pogba non fatichiamo a credere che si possa anelare a raggiungere tali livelli di eleganza ed efficacia, la scelta di citare Vainquer (ex centrocampista della Roma militato a Trigoria per appena una stagione con 16 presenze in campionato) è risultata quantomeno bislacca ai numerosi commentatori del post. Dopotutto, tuttavia, “de gustibus non disputandum est” – sempre considerando che Vainquer ha espresso poco o nulla del proprio talento nella capitale – e ciò che importerà realmente saranno le prestazioni in campo del talentoso 2003.