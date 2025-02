Conto alla rovescia e blitz in Turchia: la Roma gli ha già detto addio

Calciomercato Roma, conto alla rovescia per il blitz in Turchia: i giallorossi gli dicono subito addio. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma, superato con merito ma non senza difficoltà l’ostacolo di Venezia, si prepara ad affrontare un altro corpo importante di impegni, a dir poco centrali nell’economia di una corsa europea complicata ma non ancora archiviata. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare il duplice incrocio con il Porto nei due prossimi giovedì, destinato a sentenziare il nome della squadra che supererà i playoff di Europa League.

Come già fatto col Napoli e in queste ultime settimane, il tecnico Claudio Ranieri sta cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di elementi, ai fini di una gestione ben calibrata di energie mentali e fisiche dei nuovi arrivati e dell’ossatura princpale della squadra.

Contro i lagunari, non senza sorpresa, Ranieri ha deciso di schierare dal primo minuto Paulo Dybala, facendo esordire altresì giovane centrocampista francese Lucas Gourna-Douath. Quest’ultimo si è inserito in una lista di colpi finali che, in conclusione, hanno visto la Roma chiudere la campagna acquisti con ben cinque volti nuovi.

Calciomercato Roma, Casemiro scalda ancora il Besiktas: ultimi giorni a disposizione

Un tema caldo del recente mercato, tra i vari, è stato però certamente il possibile arrivo di Casemiro nella capitale. Il centrocampista brasiliano del Manchester United, dopo una brillante carriera al Real Madrid, ha trovato meno spazio sotto la guida di Ruben Amorim. La Roma aveva individuato in lui un rinforzo ideale, soprattutto in caso di partenza di Leandro Paredes, che era corteggiato dal Boca Juniors.

Nonostante l’apertura di Casemiro al trasferimento e la disponibilità dello United a un prestito, l’operazione non si è concretizzata, anche a causa dell’elevato ingaggio del giocatore. Decisiva, ad ogni modo, anche la permanenza del centrocampista argentino, attualmente sotto contratto fino a questo giugno e corteggiato anche dal Santos. Il nome di Casemiro, intanto, continua ad essere altisonante in una fase di calciomercato ancora aperta a determinate latitudini.

In particolar modo, dopo gli interessi del Fenerbahce di Mourinho, una squadra concretamente mossasi sulle sue tracce è rimasta il Besiktas, rispetto alla quale arrivano aggiornamenti di non poco conto. Attualmente, Casemiro continua a essere oggetto di interesse da parte di club europei e sauditi. In particolare, il Besiktas sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni attraverso un prestito con opzione di acquisto. Come si legge su Manchester Evening News, in particolar modo,il suo rendimento è calato e oggi Amorim non lo considera più un elemento chiave della squadra.

Se non dovesse trovare un club disposto ad acquistarlo nei prossimi giorni, il Manchester United dovrà tentare di venderlo in estate, per monetizzare prima della scadenza contrattuale nel 2026 e, ancora, evitare che il suo prezzo cali ulteriormente. Una cessione in Turchia nei prossimi giorni sarebbe la soluzione ideale: il giocatore avrebbe la possibilità di trovare più spazio in campo e il club alleggerirebbe il monte ingaggi. Da non trascurare, ad ogni modo, la situazione della rosa, che appare già ridotta all’osso dopo le partenze di Tyrell Malacia, Marcus Rashford e Antony in prestito, oltre a diversi giovani come Dan Gore ed Ethan Wheatley.