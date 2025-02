Esonero già ‘scritto’: la bufera riporta Allegri in panchina

Ecco le ultime in merito al chiacchierato futuro di Massimiliano Allegri, il quale è attualmente senza panchina

All’interno dell’affascinante calderone del calcio contemporaneo quello dell’allenatore sembrerebbe essere un ingrediente sempre più ricercato e indispensabile per portare in tavola un piatto gustoso ed efficace. L’ultimo decennio ha letteralmente spaccato in due il mondo del calcio con l’ormai annosa dicotomia tra i cosiddetti tecnici ‘giochisti’ e i fantomatici ‘gestori’.

Basti pensare alla rivalità tra Ancelotti e Guardiola, a quella tra la Juventus di Allegri e il Napoli di Sarri o, per citare qualcosa di familiare e recente, alla lotta per lo scudetto attualmente contesa tra la cinica corazzata partenopea di Conte e i frizzanti sistemi di gioco dell’Atalanta di Gasperini e l’Inter di mister Inzaghi. Insomma… oramai la sensazione è che si debba appartenere necessariamente ad una delle due fazioni.

In tal senso appare una piacevole eccezione Claudio Ranieri, il quale appare un particolare ibrido tra i due approcci. L’attuale tecnico della Roma sarà impegnato su diversi fronti nel corso dei prossimi mesi, vista la necessità di guidare la Roma, pensare al prossimo mercato estivo e anche al proprio successore, dato che da giugno in poi (almeno secondo i piani), Sir Claudio salirà in dirigenza. Ecco le ultime su uno dei candidati più chiacchierati delle ultime settimane.

Il Tottenham anticipa la Roma: Postecoglou ad un passo dall’esonero

Quello di Massimiliano Allegri è senza dubbio alcuno uno dei profili più popolari tra i corridoi di Trigoria e, anche secondo i bookmakers, il suo approdo in terra capitolina è tutt’altro che da escludere.

L’ex Juventus è difatti il candidato con la quota più bassa all’interno dei vari siti di scommesse in cui è presente il pronostico per il prossimo allenatore giallorosso, ma, nel corso delle ultime ore, sono emerse delle novità piuttosto ingombranti in merito al possibile futuro del tecnico toscano.

Difatti, secondo quanto riportato da Team Talk, pare che l’esperienza di Ange Postecoglou sulla panchina del Tottenham sia letteralmente agli sgoccioli e, in tal senso, sarebbe stata posta la prossima settimana come ultimatum per l’eventuale esonero del tecnico greco.

In questo caso gli Spurs potrebbero anticipare clamorosamente i giallorossi, dato che Allegri è attualmente senza panchina ed è anche uno dei profili più sottolineati nei taccuini dei vertici inglesi.