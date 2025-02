Fuori dopo mezz’ora: Roma a rischio

Fuori dopo mezz’ora: le condizioni sembrano essere serie e la partita contro la Roma potrebbe essere a rischio. Ecco cosa è successo in Serie A

Giovedì c’è il Porto, per la seconda trasferta di fila. E poi domenica prossima, sempre lontani dall’Olimpico, gli uomini di Claudio Ranieri faranno visita al Parma di Fabio Pecchia che, proprio in questi minuti, è impegnato sul campo del Cagliari.

E i ducali potrebbero avere un grosso problema anche la prossima settimana. Un infortunio infatti ha messo ko quell’uomo che, da quando è arrivato alla corte di Pecchia, il tecnico ha deciso di schierare dal primo minuto in attacco. Era successo contro il Lecce la scorsa settimana, è successo anche oggi contro i sardi. Ma alla mezz’ora, dopo un contrasto di gioco, Djuric ha dovuto alzare bandiera bianca.

Un contrasto con Felici che lo ha messo ko. Costringendo Pecchia al cambio. In campo Bonny, ma preoccupano le condizioni dell’ex Monza che sembra possa avere un serio problema al ginocchio. Ovvio che adesso uno cerca di capire solamente dalle immagini che arrivano quello che potrebbe essere il problema, di certo così, a prima sensazione, non sembra essere una cosa di poco conto. E questo lo mette appunto a rischio per il match contro i giallorossi che, ricordiamo, è in programma domenica prossima alle 18 al Tardini di Parma. Gli esami strumentali ovviamente verranno fatti, qualora servissero, nella giornata di domani al rientro della squadra in città. E da lì si avranno intanto delle notizie ufficiali e poi si capiranno effettivamente e realmente quelli che saranno i tempi di recupero. Ma le condizioni, iniziali almeno, destano un po’ di preoccupazione.