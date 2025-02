Mourinho al posto di Inzaghi, la storia si ripete: cifre da urlo

Mourinho al posto di Simone Inzaghi, la storia si ripete. Ecco cosa potrebbe succedere alla fine di questa stagione. I numeri che arrivano dall’Inghilterra sono ufficiali

Partiamo da un presupposto, importante, che conosciamo tutti. José Mourinho è un tecnico vincente. Piaccia o non piaccia, anche per via di alcuni atteggiamenti decisamente sopra le righe, il tecnico portoghese porta a casa i trofei, quelli che rimangono in bacheca e che fanno aumentare anche l’appeal.

La sua carriera è sempre stata cosi: sin dagli inizi con il Porto. Adesso il portoghese è in Turchia, al Fenerbahce, dove le cose non stanno andando benissimo. Ma la scia dei successi, anche del passato, rimane. Tant’è che dall’Inghilterra parlano di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno dello Special One in Premier League. Sopra una panchina che lui ha già conosciuto. E anche in questo caso ha vinto.

Mourinho al posto di Simone Inzaghi: bomba dall’Inghilterra

Sì, secondo i bookmaker inglesi, José Mourinho, qualora le cose dentro al Manchester United con Ruben Amorim non dovessero funzionare, sarebbe il favorito per prendere il suo posto. Sembra quasi una provocazione al giovane tecnico portoghese che da poco si è seduto sulla panchina dei Red Devils, ma da quelle parti, come sappiamo, e come abbiamo visto anche quando lo Special One è arrivato alla Roma, qualcosa sanno, e molto spesso ci beccano. I bookmaker sono delle vere e proprie istituzioni.

Detto questo, in quota, ci sono dei nomi importantissimi nel panorama calcistico internazionale e c’è anche Simone Inzaghi, l’attuale allenatore dell’Inter che a quanto pare è tentato alla fine di questa annata di provare un’esperienza all’estero, magari in Premier appunto, in un campionato che affascina non solo i calciatori ma anche gli allenatori.