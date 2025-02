Probabili formazioni Venezia-Roma, nuova rivoluzione Ranieri e bocciatura immediata

Probabili formazioni Venezia-Roma, Ranieri cambia ancora: triplice esordio in Serie A e bocciatura immediata. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando una stagione complessa, caratterizzata fin qui da risultati altalenanti e difficoltà sia in campo che fuori. La recnte eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, avvenuta mercoledì scorso, ha evidenziato le fragilità della squadra.

Nella sfida al San Siro, i giallorossi sono stati sconfitti per 3-1, con una doppietta di Tammy Abraham e un gol di Joao Féelix per i rossoneri, che hanno abbattuto le residue speranze di permanenza in questa competizione, inizialmente riaccese dalla rete del 2-1 da parte di Dovbyk.

Le difficoltà della Roma non si limitano al campo. Il tecnico Claudio Ranieri ha recentemente sottolineato come il monte ingaggi del club abbia limitato le operazioni nel mercato invernale, impedendo investimenti significativi. Nonostante l’interesse per giocatori come Randal Kolo Muani, quest’ultimo ha preferito accasarsi alla Juventus. Il tecnico giallorosso, che venerdì ha parlato con saggezza e con un ruolo dirigenziale già praticamente cucitosi addosso, ha evidenziato la necessità di rispettare le normative del Fair Play Finanziario e l’importanza di aumentare le entrate riducendo al contempo le spese.

Probabili formazioni Venezia-Roma, esordiscono in Serie A i tre nuovi acquisti

Restando al presente e su una stagione che, anche in campo europeo, ha ancora diverse cose da poter dire, l’impegno più importante e in questo momento da rendere prioritario è quello col Venezia. La Roma affronta i lagunari allo stadio Pierluigi Penzo fra qualche ora, alle 12:30, in una partita che si preannuncia insidiosa.

La squadra di Di Francesco, pur trovandosi in zona retrocessione, è ancora determinata a lottare per la salvezza. Un dato significativo è che la Roma non vince a Venezia da oltre 20 anni, il che aggiunge ulteriore pressione sulla squadra capitolina. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Ranieri dovrà fare a meno di Koné, squalificato, e degli indisponibili Hummels e Paredes, già annunciati ‘in vacanza’ dal tecnico nella conferenza stampa.

In attacco, Dybala potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Si prevede l’impiego dal primo minuto dei nuovi acquisti Nelsson, Rensch, Gourna-Douath e Salah-Eddine. Il Venezia, dal proprio canto, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. Assente, tra le fila dei titolari della Roma, ovviamente Celik, cui Ranieri torna a preferire il nuovo acquisto Rensch, rivelatosi con buoni margini di miglioramento ed entrato, seppur non benissimo, nel secondo tempo di Milano dopo le troppe disattenzioni del turco.

Venezia (3-5-2): Radu; Haps, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Gytkjaer

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Dovbyk