Salta la panchina di Serie A: esonero e ritorno a sorpresa

Salta la panchina di Serie A. La 24esima giornata del campionato italiano potrebbe vedere un nuovo esonero. Ed un clamoroso ritorno.

Il più grande dirigente italiano sta vivendo, probabilmente, le sue ore più difficili. Nei suoi trent’anni di Milan, accanto al presidente Silvio Berlusconi, ha ‘creato’ una delle più grandi squadre della storia del calcio.

Adriano Galliani, 80 anni, è nativo di Monza e del club brianzolo è vicepresidente vicario nonché amministratore delegato. Ne è soprattutto l’anima, pronto a gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo. Dopo la straordinaria stagione passata sotto la guida di Raffaele Palladino, i biancorossi lombardi, ed Adriano Galliani, si sono affidati per la panchina ad un grande ex Milan, Alessandro Nesta. Il miracolo sportivo non si è ripetuto e l’ex difensore romano è stato esonerato. Al suo posto è stato scelto Alessandro Bocchetti. Anche in questo caso la situazione, ed i risultati, non sono migliorati. La disfatta dell’Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni, che ha visto il Monza soccombere per 5-1, potrebbe portare ad un nuovo cambio in panchina. E ad un possibile/probabilissimo ritorno.

Salta la panchina di Serie A. Bye bye Bocchetti, ritorna Nesta

La pesantissima sconfitta del Monza maturata nella capitale non è andata giù, per usare un eufemismo, ad Adriano Galliani.

La conferma ci arriva da Giorgio Musso che ha pubblicato un post che traccia un quadro preciso dell’attuale concitato momento in casa Monza: “Galliani furioso per l’umiliazione contro la Lazio: Bocchetti verso l’esonero, Alessandro Nesta verso il ritorno in panchina“. Vanno, vengono, ritornano. La frenesia calcistica porta spesso a repentini ripensamenti. La situazione del Monza è drammatica. Ultimo in classifica con soli 13 punti, maturati attraverso 2 sole vittorie, 7 pareggi e ben 15 sconfitte. La quart’ultima, l’Empoli, è a quota 21. Alessandro Nesta è ancora sotto contratto con la società biancorossa che da lui si attende un ‘miracolo’ obiettivamente inimmaginabile.