Scambio con Leao e addio Juventus: Conceicao accontentato

Scambio con Leao e addio Juventus, si chiude così l’avventura del portoghese con il Milan. Anche Conceicao è d’accordo.

Il Milan si prepara ad affrontare una seconda parte di stagione ricca di aspettative, grazie alle recenti modifiche apportate sia in panchina che nella rosa. L’arrivo di Sergio Conceicao al posto di Fonseca dopo il pareggio di fine dicembre con la Roma ha iniziato a dare i suoi frutti, con un gioco più aggressivo e compatto che ha portato a risultati positivi.

La vittoria per 2-0 contro l’Empoli, con reti di Rafael Leao e del nuovo acquisto Santiago Giménez, si inserisce, da questo punto di vista, in un ciclo di prestazioni e risultati che, a partire dalla vittoria in Supercoppa e l’approdo in semifinale di Coppa Italia, restituisce il rinvigorito stato di salute dei rossoneri. Intanto, il mercato invernale ha visto movimenti significativi per i rossoneri: dopo la partenza di Morata, trasferitosi al Galatasaray, il Milan ha rinforzato l’attacco con gli arrivi di Joao Félix, in prestito dal Chelsea, e Santiago Giménez, acquistato dal Feyenoord.

Addio Leao, il Barcellona non si arrende: spunta di nuovo Ferran Torres

Questi innesti mirati mirano a colmare le lacune offensive evidenziate nella prima parte della stagione e a fornire a Conceição le pedine necessarie per implementare il suo stile di gioco dinamico. Nonostante le modifiche e i risultati in netto miglioramento, uno dei nomi più discussi rimane quello di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, autore di una rete nell’ultima partita contro l’Empoli, continua a essere al centro di voci di mercato. Già a gennaio si era parlato di un possibile interesse del Barcellona, e si prevede che durante la prossima estate il suo futuro sarà nuovamente oggetto di speculazioni. A tal proposito, giungono informazioni di non poco conto dalle penne de El Nacional.

Stando a quanto si legge, infatti, il Milan potrebbe considerare uno scambio con Ferran Torres, giocatore che piace anche alla Juventus. A causa delle limitazioni finanziarie, il club blaugrana, infatti, sta esplorando la possibilità di includere l’attaccante spagnolo, accostato anche nel recente passato a plurime realtà italiane, come anche il Napoli di Conte.

Il Milan, dal proprio canto, potrebbe considerare positivamente l’arrivo di Ferran Torres, giocatore che si adatterebbe allo stile di gioco dell’allenatore Conceicao, generando uno scambio potenzialmente vantaggioso per entrambe le parti. Restano, ad ogni modo, le difficoltà insite in una trattativa che non sarà semplice e il cui esito dipenderà da diversi fattori, inclusa la volontà dei giocatori coinvolti.