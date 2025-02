Scelto il nuovo bomber, sorpresa Juve-Osimhen: sì alla clausola

Emergono novità piuttosto impattanti in merito ad uno dei temi più delicati e urgenti del progetto bianconero di Giuntoli

Sembrerebbe essersi concluso gradualmente il tempo in cui le sessioni di mercato servivano soltanto a rinforzare un paio di zone del campo e le rivoluzioni dell’organico erano plausibili solo e soltanto al cambio di una proprietà o in seguito ad un lungo ciclo.

Ora l’unica società che sembrerebbe ragionare in questi termini – ma soprattutto per mera necessità – è l’Inter di Beppe Marotta… le altre big, al contrario, hanno sostanzialmente tutte ribaltato le proprie rose e dirigenze nelle ultime sessioni di mercato.

Basti pensare al Milan di Ibra, il quale ha da poco chiuso un calciomercato invernale che, se fosse avvenuto durante l’estate, avrebbe comunque stupito per la qualità e la quantità dei colpi. Passando alla Vecchia Signora di Giuntoli e mister Motta la sensazione è che la rivoluzione compiuta la scorsa estate non si sia mai interrotta realmente e, difatti, la prossima finestra di mercato promette di rimescolare per l’ennesima volta le carte in tavola, in particolare per quanto concerne la fase offensiva.

Oltre alle certezze relative al fenomeno Kenan Yildiz e al prodigio Conceicao, il resto del reparto bianconero è attualmente legata ad un filo al progetto piemontese. Vlahovic e Kolo Muani si giocheranno fino a maggio il posto da titolare – per ora il francese appare sensibilmente più in vantaggio per via dei cinque gol segnati nelle sue prime tre partite – e, nelle scorse ore, sono emerse novità in merito al futuro centravanti bianconero.

L’Arsenal mette nel mirino Kean: sconvolti i piani di Giuntoli

Sino ad oggi l’opzione più chiacchierata – in vista di un’estate in cui, seppur per motivi diversi, la probabilità che Vlahovic e Kolo Muani rimangano a Torino è piuttosto bassa – è stata senza dubbio alcuno quella di Victor Osimhen, il quale potrebbe tornare in Italia dopo l’anno passato in Turchia.

All’interno di questo complesso scacchiere un ruolo ingombrante lo giocherà l’Arsenal di Arteta, che fino a qualche ora fa sembrava avere occhi soltanto per Dusan Vlahovic e per lo stesso Osimhen.

Nell’edizione odierna di Tuttosport, tuttavia, sono emerse delle indiscrezioni sul possibile interessamento dei gunners nei confronti dell’ex Juve Moise Kean, attualmente in stato di grazia a Firenze. Dopo le complicate esperienze di Torino e Parigi, il centravanti classe 2000 è stato posto al centro del progetto viola e, caricato di responsabilità, Kean ha reso come in pochi avrebbero previsto.

Nel caso in cui l’Arsenal dovesse realmente affondare il colpo, vi sarebbero conseguenze contrastati alla Continassa, dato che i bianconeri perderebbero in un sol colpo sia i principali acquirenti di Vlahovic, che tra i più ingombranti rivali per Osimhen.