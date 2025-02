Sconfitta e nuovo esonero in Serie A: ore decisive per il ribaltone

Nuovo esonero in Serie A dopo l’ennesima sconfitta: ore decisive per il ribaltone. Sul cammino immediato c’è anche la Roma. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma di Claudio Ranieri continua la sua striscia positiva, ottenendo l’ottavo risultato utile consecutivo in Serie A grazie alla vittoria di misura per 1-0 sul Venezia. Il lunch match, disputato quest’oggi allo stadio Pier Luigi Penzo, è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala al 57° minuto, dopo un fallo subito da Angelino, che continua a fornire prestazioni di qualità e un impatto costante sul rendimento della squadra giallorossa.

Nonostante una prestazione non brillante, la Roma è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali, mantenendo viva la speranza di avvicinarsi alle posizioni europee. Attualmente, la squadra di Ranieri occupa il nono posto in classifica con 34 punti, a nove lunghezze dal quarto posto detenuto dalla Juventus. All’orizzonte, in vista di una corsa europea che si prefigura complicatissima ma non impossibile, la squadra capitolina è attesa da una serie di impegni cruciali.

Il prossimo appuntamento è, però, la trasferta europea contro il Porto, un banco di prova significativo per valutare le ambizioni continentali della Roma. Successivamente, i giallorossi affronteranno una sequenza di partite decisive in campionato, a partire dalla sfida esterna contro il Parma, in programma domenica 16 febbraio alle 18:00.

Un’altra sconfitta per il Parma: momento di riflessione su mister Pecchia

Gli emiliani, guidati da Fabio Pecchia, stanno attraversando un periodo complicato. Attualmente terzultimo in classifica, il club è reduce da una sconfitta interna per 1-3 contro il Lecce, la sesta al Tardini in questa stagione, cui ha fatto da poco seguito anche lo scacco in trasferta contro il Cagliari, impostosi per 2 a 1 su Leoni e colleghi. Il rendimento altalenante del Parma è evidenziato da una serie di risultati negativi nell’ultimo mese, con tre sconfitte e due pareggi, nonché con la data dell’ultima vittoria in campionato, risalente al 28 dicembre, contro il Monza per 2-1.

Qualche interrogativo, dunque, potrebbe adesso iniziare a riguardare anche la posizione di Fabio Pecchia che, almeno sul piano contrattuale, risulta più che solida e ancorata. Come si ricorderà, il tecnico campano ha rinnovato a ottobre, legandosi ai gialloblù fino al 2027. Le difficoltà di cui detto, però, stanno portando il Parma a vivere dei momenti di riflessione anche sul futuro del tecnico, attualmente alla guida di una squadra che non vince da più di un mese e che si trova pienamente coinvolta nella zona retrocessione.

Nulla di ufficiale o definitivo, con le prossime giornate che potrebbero essere decisive per portare dirigenti e società a ponderare una decisione definitiva in merito. Da considerare anche la prestazione di oggi che, fino al goal del primo svantaggio, aveva comunque visto il Parma distinguersi per un atteggiamento propositivo e attento. Subita la prima rete, però, la squadra crociata è praticamente uscita dalla gara, confermando l’attuale e infelice quanto solitaria posizione al terzultimo posto.

Intanto, fra sette giorni, ci sarà proprio la gara con la Roma: un aspetto da non trascurare in casa giallorossa dove, oltre alla curiosità di sapere se ci si troverà di fronte ad una squadra con un nuovo allenatore, c’è la consapevolezza che, in caso di conferma di Pecchia, bisognerà vedersela con una squadra e un tecnico consapevoli di non potersi più imbattere in errori.