Voti Venezia-Roma 0-1, Dybala e Mancini sugli scudi: bocciato un ‘veterano’

Voti Venezia-Roma 0-1: decide Dybala dal dischetto. Seconda vittoria di fila in trasferta per la truppa di Ranieri. Ecco i nostri voti della partita

Vince la Roma. E seconda vittoria in trasferta di fila dopo quella di Udine. Tre punti pesantissimi per la squadra di Ranieri, che spera anche di recuperare qualche punto rispetto a quelle che stanno davanti.

Decide Dybala, grazie all’errore di Marcandalli che abbatte Angelino e manda la Roma dal dischetto. Un gol pesantissimo. Che permette ai giallorossi di guardare anche con un certo ottimismo alla prossima trasferta di Porto in Europa League.

Voti Venezia-Roma: Dybala decisivo

Primo tempo difficile, con la Roma che crea sicuramente di più. Il Venezia, però, dal proprio canto, cerca di fare la solita partita, tecnicamente importante. E in ripartenza la squadra di Di Francesco è pericolosa. Con il giallo del tocco di mano di Mancini che non è mai rigore, perché è troppo vicino all’avversario e troppo vicino al corpo.

Nella ripresa i padroni di casa entrano con un piglio diverso in campo, e danno l’idea di poter fare male. Ma Marcandalli fa un regalo alla squadra di Ranieri atterrando Angelino e mandando dagli undici metri Dybala. Freddissima la Joya, che spiazza Radu e trova il suo primo gol del 2025. Basta e avanza per tornare dalla Laguna col bottino pieno. Basta e avanza per sorridere e respirare.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 5, Mancini 7, N’Dicka 6,5; Rensch 5,5 (46′ Saelemaekers 6), Gourna-Douath 5,5 (58′ Pisilli 6,5), Cristante 5, Angeliño 6,5; Dybala 6,5 (69′ Baldanzi 6), El Shaarawy 6 (58′ Nelsson 6); Dovbyk 5,5 (92′ Shomurodov sv).

Allenatore: Claudio Ranieri