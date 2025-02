Addio Dybala solo rimandato: destinazione choc in Serie A ma non solo. Doppio assalto al giocatore già programmato per la prossima estate

Il rinnovo automatico fino al 2026 è già scattato, come sappiamo, e come ha confermato anche il direttore sportivo della Roma Ghisolfi. Certo, le cifre sono importanti e Paulo Dybala potrebbe anche rivalutare con la società il tutto e magari spalmare lo stipendio. Così, ovviamente, da venire incontro a quelle che sono le esigenze della Roma che deve abbassare il monte ingaggi per poter riuscire a fare innesti.

Vedremo come andrà a finire, ma la telenovela, siamo certi, che riguarda quella di un possibile addio alla fine di questa stagione, riprenderà nei prossimi mesi. E già dalla Spagna, precisamente da fichajes.net, iniziano ad arrivare delle indiscrezioni su quello che potrebbe essere il futuro della Joya. Un doppio assalto, praticamente, è già stato programmato.

Addio Dybala: il Como e il Newcastle sul giocatore

Sul sito spagnolo si legge testualmente: “Una delle squadre che segue molto da vicino la situazione di Dybala è il Como 1907, squadra di Serie A allenata da Cesc Fàbregas. Il club italiano, che è cresciuto da quando l’ex calciatore spagnolo ha preso le redini, sta cercando di fare colpo sul mercato e aggiungere un grande nome alla sua squadra. Con Fàbregas alla guida del progetto e un piano ambizioso per il futuro, Como potrebbe essere una meta ideale per Dybala, che potrebbe portare tutta la sua esperienza e qualità in una squadra alla ricerca di nuovi orizzonti”.

Boom. Vero che il Como non sembra avere proprio nessuna difficoltà economica e come rivelato dalla Gazzetta dello Sport ha pure fatto un’offerta per Theo Hernandez, ma pensare che Dybala possa andare in riva al lago ci pare difficile. Mentre, l’altra squadra, potrebbe essere realmente una soluzione. Si parla del Newcastle, in Premier League, interessato alle prestazioni della Joya che anche ieri è stato decisivo nella trasferta di Venezia. Ma al di là della Manica, viene specificato, potrebbero essere diversi i club pronti all’assalto.