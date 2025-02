Dai nerazzurri alla Juve, 60 milioni non bastano: Giuntoli ci ricasca

La Juventus ha intenzione di fare ancora un altro tentativo per strappare un top ai nerazzurri: questa volta non bastano nemmeno i 60 milioni già spesi

Giuntoli si è messo in testa di regalare a Thiago Motta un top player in vista delle prossima estate, qualora dovesse essere centrata la qualificazione Champions. Dopo aver speso oltre 200 milioni (bonus compresi) tra agosto e gennaio, La Vecchia Signora sogna un altro investimento.

La Juventus ha speso sul mercato più di ogni altra squadra in Serie A la scorsa estate, acquisendo cartellini molto pesanti, come quelli di Koopmeiners e Nico Gonzalez, solo per citarne due. Douglas Luiz è stato il terzo gioiello messo in rosa da Giuntoli, nell’intenzione di creare un nuovo ciclo vincente con questa nuova schiera di acquisti. Il problema è che finora nessuno ha reso per quello che ci si aspettava, tra infortuni e difficoltà tecnico-tattiche. Concieçao, Kalulu e ora Kolo Muani, sono stati gli unici ha trascinare la squadra di Motta, che per il resto ha preferito lanciare i giovani come Savona e Mbangula.

Proprio Teun Koopmeiners è forse la delusione più grande, perché rispetto a Douglas Luiz non ha nemmeno la parziale scusante dell’adattamento da un altro campionato. L’olandese è un lontanissimo parente del giocatore abile e spigliato che abbiamo ammirato con l’Atalanta lo scorso anno, con tanto di Europa League alzata al cielo a Dublino.

La Juventus ha deciso di puntare Lookman per l’estate: Giuntoli pronto ad offrire una cifra pesantissima

Giuntoli non sembra però intenzionato a smettere questo travaso di risorse tecniche da Bergamo e sta pensando seriamente di ripercorrere lo stesso affare la prossima estate, portando a Torino anche Ademola Lookman. Il talento nigeriano classe ’97 ha già realizzato la bellezza di 14 gol quest’anno in 26 partite, a sole 3 reti dal record della passata stagione. Per Gasperini è tornato ad essere uno degli inamovibili, dopo essere partito in sordina per qualche voce di troppo di mercato.

Il PSG in estate aveva fatto sul serio per portarlo alla corte di Luis Enrique, salvo poi a gennaio tornare su Kvara. Ora secondo quanto riportato dagli spagnoli di Relevo, solitamente ben informati sul mercato delle big, la Juve vuole provare un nuovo colpo alla Koopmeiners per giugno, strappando Lookman agli orobici. Per convincere Percassi non bastano però i 60 milioni spesi nel 2024 per il centrocampista olandese.