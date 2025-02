Dal Napoli alla Roma, nuovo annuncio UFFICIALE sul bomber: promessa mantenuta

Un bianconero per la Roma, annuncio UFFICIALE e promessa mantenuta. Coinvolto anche il Napoli di Conte: gli ultimi aggiornamenti.

La Roma continua a vivere una stagione di alti e bassi, che attualmente vede i giallorossi a quota 34 punti e nel pieno di un percorso volto a recuperare terreno e ovviare alle tante defezioni palesate soprattutto nella prima parte di stagione. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, Dovbyk e colleghi si sono imposti sul difficile campo del Venezia, grazie al gol su rigore di Dybala.

All’orizzonte, come noto, restano diversi impegni di non trascurabile importanza, sia in un campionato che ha ancora tanto da dire che in un percorso europeo circa il quale arriveranno sentenze definitive dopo il doppio incrocio con il Porto, che si esaurirà giovedì prossimo, 20 febbraio.

Le prossime gare, insomma, potrebbero essere a dir poco importanti per il doppio cammino della Roma, che può vantare, almeno sulla carta, una rosa quantomeno diversa rispetto a quella avuta a disposizione da mister Ranieri fino al giro di boa, grazie ad una campagna acquisti invernale non perfetta ma conclusasi con non poche novità.

Lucca oggetto pregiato del calciomercato invernale: le parole di Nani dopo l’interesse della Roma

Durante la finestra di calciomercato invernale, molti si aspettavano che la dirigenza intervenisse per fornire a mister Ranieri un vice-Dovbyk, considerando l’importanza di avere alternative valide in attacco. Tuttavia, alla fine è rimasto Eldor Shomurodov come principale alternativa offensiva. Nonostante le aspettative, non sono stati effettuati acquisti significativi in questo ruolo, apportando però modifiche in difesa e a centrocampo, oltre che sulle fasce grazie a Rensch e Salah-Edinne.

Tornando alla questione centravanti, quest’ultima sarà sicuramente oggetto di interesse la prossima estate, quando non sono assolutamente da escludere possibili riaperture di scenari già sondati nel recente passato. Tra questi, come si ricorderà, da gennaio, si segnala anche quella relativa all’ interesse per Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, riconosciuto come uno dei talenti emergenti del calcio italiano.

Tuttavia, il giocatore è stato oggetto di attenzione anche da parte di club come Juventus e Napoli, rendendo la competizione per il suo ingaggio particolarmente intensa.

In una recente intervista a Radio Sportiva, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Nani, ha espresso grande orgoglio per la crescita di Lucca, definendolo “il futuro della nazionale”, spiegando anche quanto accaduto nelle ultime settimane di calciomercato. “Abbiamo sempre ribadito la nostra intenzione di non cedere i giocatori più importanti durante il mercato di gennaio, anche se è normale che ricevano offerte. Lucca rientra tra questi profili, così come altri. Il ragazzo ha compreso la nostra posizione e ha continuato a lavorare con grande disponibilità per la squadra. È naturale che ogni calciatore ambisca a giocare in un grande club, ma ci sono momenti e modalità giuste per ogni percorso. La nostra volontà era trattenerlo e ci siamo riusciti. Ha dimostrato professionalità e serietà, e il suo futuro, anche in chiave Nazionale, è molto promettente. È un giocatore completo sotto tutti gli aspetti“.