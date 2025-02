Ederson al posto di Douglas Luiz: bomba da 60 milioni

Nelle ultime ore sono emerse delle novità di rilievo in merito ad uno degli affari più discussi delle ultime settimane

Il calcio non è una scienza esatta, il che è anche uno dei motivi per cui è lo sport più seguito al mondo e senza dubbio alcuno uno dei più affascinanti mai concepiti. Nulla è scontato in questo splendido balletto dalla durata di 90 minuti… neanche che sia la squadra più forte in campo a vincere, come il luccicanti PSG di Messi, Neymar e Mbappe ha ampiamente dimostrato.

Altrettanto difficile avere la certezza matematica che un allenatore e un giocatore forti rendano necessariamente bene se abbinati (vedi Ibrahimovic e Pep Guardiola ai temi del Barcellona, quando Pep scelse di mandare via lo svedese per dar via al cambio di posizione più celebre di sempre, ovvero lo spostamento di Lionel Messi nel ruolo di falso nueve).

Con le adeguate proporzioni, si potrebbe pensare in tal senso anche a ciò che sta avvenendo nella stagione in corso da Thiago Motta e alcuni elementi di pregio della rosa bianconera, come lo stesso Dusan Vlahovic, o anche i costosissimi Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, i quali hanno pesato sul bilancio bianconero per via di operazioni che insieme superano i 120 milioni di euro. Nel corso delle ultime ore sono emerse delle novità in merito alle prossime mosse dei vertici bianconeri.

Ederson nel mirino della Juve: Douglas Luiz in partenza?

Nelle ultime settimane Douglas Luiz ha lentamente incrementato la sua efficacia all’interno del meccanismo messo in campo da Thiago Motta, all’interno del quale inizialmente aveva riscontrato una serie di difficoltà che spinsero i tifosi a desiderare persino una cessione in prestito a gennaio.

Anche ora, tuttavia, le performance del brasiliano sono ben al di sotto delle aspettative, il che, secondo Relevo, potrebbe spingere la Vecchia Signora ad utilizzare l’ex Aston Villa come pedina utile a portare a Torino uno dei profili più sottolineati sul taccuino di Giuntoli: Ederson dell’Atalanta.

Da un brasiliano all’altro, con un’operazione che appare anche come una bocciatura indiretta nei confronti di Koopmeiners, il quale, nel caso in cui Ederson dovesse realmente sbarcare a Torino, potrebbe arretrare di posizione per far spazio ad una delle rivelazioni della stagione in corso.

Per il futuro di Douglas Luiz si è parlato negli scorsi giorni di una possibile operazione che vedrebbe protagonista il Manchester United, i cui vertici avrebbero tentato un affondo già nel corso dell’ultima sessione di mercato invernale.