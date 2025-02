Esonero dietro l’angolo: scacco matto Allegri

La panchina ‘scotta’ sempre di più: l’effetto domino, però, tocca anche Massimiliano Allegri, al centro di insistenti voci di mercato

Dopo il burrascoso addio alla Juventus, Massimiliano Allegri sta preferendo valutare con calma quelle situazioni che potrebbero schiudersi a stretto giro di posta. Un mosaico ancora tutto da comporre che, ad esempio, si sarebbe potuto completare dopo l’irruzione dell‘Al-Ahli qualche settimana or sono. Il tecnico livornese, però, ha preferito tergiversare, non aprendo del tutto all’ipotesi di allontanarsi dall’epicentro del calcio internazionale.

Accostato timidamente al Milan nelle convulse ore che hanno poi portato all’esonero di Paulo Fonseca, Allegri rappresenta un’opzione ancora spendibile in chiave Roma. L’esperienza dell’ex allenatore della Juventus, per il quale anche il West Ham aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, non passa in secondo piano. Il riferimento al club londinese, però, ci permette di allargare il nostro punto di osservazione, inglobandovi anche gli spifferi che negli ultimi giorni – alimentati dai tabloid – hanno accostato Allegri alla panchina del Tottenham. Benché una vera e propria trattativa non sia ancora partita, i tabloid britannici si sono letteralmente scatenati nell’indicare nell’allenatore italiano un autorevole candidato per prendere il posto di Ange Postecoglou.

Possibile ribaltone in casa Tottenham: Allegri ‘rincorre’

La rovinosa sconfitta patita dagli Spurs in FA Cup contro l’Aston Villa – sotto questo punto di vista – potrebbe rappresentare un vero e proprio turning point. Quelle voci riguardanti un possibile cambio in panchina – edulcorati come spifferi di corridoio solo qualche giorno fa – stanno riprendendo quota.

Secondo quanto riferito da Team Talk, però, in caso di addio ad Ange Postecoglou a fine stagione, il ventaglio di nomi monitorato con attenzione dal Tottenham andrebbe ristretto a soli due candidati: Thomas Franck e Andoni Iraola. Tuttavia, la situazione cambierebbe in maniera drastica qualora il Tottenham dovesse optare per un cambio immediato in panchina. A quel punto, la tentazione che porta ad Edin Terzic rappresenterebbe molto più di una semplice suggestione. In un senso o nell’altro, la sfida in programma contro il Manchester United rappresenterà un autentico punto di non ritorno. In tutto questo l’opzione Allegri – almeno fino a questo momento – non è considerata una priorità. Staremo a vedere se ci saranno i presupposti per rimescolare in maniera importante le carte in tavola.