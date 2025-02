Firma biennale per Ancelotti: c’è la data dell’annuncio

Firma biennale per Ancelotti: c’è anche la data dell’annuncio. Ultimatum al tecnico italiano del Real Madrid accostato alla Roma. Ecco cosa sta succedendo

Carlo Ancelotti nell’ultimo periodo e anche con una certa insistenza è stato accostato alla panchina della Roma come possibile successore di Claudio Ranieri.

Le ultime informazioni in questo senso sono state riportate da calciomercato.it che ha rivelato come i Friedkin si sarebbero mossi in prima persona con l’allenatore del Real Madrid mettendogli davanti la possibilità di un progetto importante e soprattutto un’offerta economica altrettanto allettante. Non è arrivata nessuna decisione, ovviamente, in questo momento il tecnico pensa solo alla sfida di domani sera contro il Manchester City, ma sappiamo benissimo che prima o poi dovrà decidere. E una grossa fetta del futuro, come è immaginabile, la deciderà praticamente il presidente Florentino Perez. Che nonostante un contratto fino al 2026 potrebbe decidere per l’addio qualora non dovessero arrivare risultati. Vedremo.

Firma biennale per Ancelotti: altra offerta del Brasile

Ancelotti, però, è rimasto anche nel mirino del Brasile che gli ha offerto la panchina di quella che è una delle nazionali più affascinanti. E secondo quanto riportato in Spagna da OkDiario, la federazione ha contattato di nuovo Ancelotti spiegandogli di avere tempo massimo entro il prossimo mese di maggio per prendere una decisione.

Ad Ancelotti è stato offerto un contratto fino a dopo il Mondiale americano del 2026 e quindi, probabilmente, almeno fino al 2027. Un biennale per andare a guidare la formazione di calcio più importante, o quasi, del Pianeta. Sicuramente a livello mondiale la più vincente. Vedremo come andrà a finire, ma l’offerta è sul tavolo e starà ad Ancelotti decidere. Con la Roma che in questo momento rimane sullo sfondo.