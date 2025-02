Infortunio e diagnosi UFFICIALE prima della Roma: ‘crociato’ KO

Infortunio e diagnosi UFFICIALE prima della sfida con la Roma: ‘crociato’ KO. Arriva il comunicato del club, gli ultimi aggiornamenti.

La Roma continua il proprio percorso volto a migliorare la propria posizione in Serie A, ottenendo una vittoria di misura per 1-0 contro il Venezia. Il gol decisivo è stato realizzato da Paulo Dybala su calcio di rigore, permettendo ai giallorossi di conquistare tre punti fondamentali.

Nella trasferta lagunare, Claudio Ranieri ha anche avuto l’opportunità di poter sfruttare diversi giocatori arrivati tra gennaio e febbraio. Come si ricorderà, durante la sessione di mercato invernale, il direttore sportivo Ghisolfi ha operato con attenzione, tenendo conto delle limitazioni imposte dal monte ingaggi.

Da questi nuovi volti, approdati anche per ovviare ad alcune uscite ben mirate, ci si attende un possibile aiuto per questa seconda parte di stagione, durante la quale la squadra di Ranieri dovrà cercare di migliorare l’attuale nono posto in classifica e onorare quell’Europa League, rimasta unica competizione che, ad oggi, garantirebbe di chiudere una stagione maledetta con un trofeo.

Infortunio al ginocchio per Djuric: il comunicato UFFICIALE del Parma

Discorsi, ad ogni modo, che restano troppo prematuri: come insegnato e proclamato dallo stesso Ranieri, bisognerà, piuttosto, essere bravi a concentrarsi sul presente e sui tanti piccoli quanto complicati step che attendono la Roma nelle prossime settimane.

Guardando al futuro a breve termine, la Roma si prepara ad affrontare il Porto nei playoff di Europa League, con la doppia sfida fissata al 13 e al 20 febbraio che sentenzierà la squadra approdante agli ottavi di finale. In campionato, i giallorossi affronteranno, invece, il Parma domenica 16 febbraio alle 18:00 allo Stadio Ennio Tardini.

La squadra emiliana, guidata da Fabio Pecchia, sta attraversando un periodo difficile, aggravato dall’infortunio dell’attaccante Milan Djuric, che ha riportato una lesione muscolare durante la partita contro il Cagliari. Oltre alle difficoltà di campo per dei risultati che scarseggiano ad arrivare, infatti, la squadra crociata ha in queste ore annunciato in modo ufficiale l’entità dell’infortunio dell’attaccante serbo.

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che il calciatore Milan Djuric, in seguito agli esami strumentali e alla visita ortopedica eseguita in data odierna, ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale“.