La cessione sblocca l’affare: colpo di scena Juve, ecco Osimhen

Ancora Osimhen, Juventus avvisata: la lista delle pretendenti all’attaccante nigeriano si allunga in modo importante. Lo scenario

L’esplosione di Kolo Muani – a segno nelle ultime tre uscite ufficiali – ha prepotentemente riportato in auge la questione attaccanti in casa Juventus. Per il bomber francese, Cristiano Giuntoli proverà a muovere passi concreti nelle prossime settimane, facendo leva sui buoni rapporti con il Psg. Ipotizzare che l’ex Eintracht possa restare anche l’anno prossimo all’ombra della Mole non rappresenta un’operazione fantasiosa; tuttavia, la ‘Vecchia Signora’ sarà chiamata a trovare gli incastri giusti in un puzzle ancora tutto da comporre e che ‘chiama a raccolta’ anche altre tessere.

La situazione riguardante il futuro di Dusan Vlahovic, ad esempio, non può passare inosservato. Il sempre più probabile addio dell’attuale numero 9 della Juventus libererebbe infatti spazi di manovra interessanti. Il che tocca in modo tutt’altro che banale le tante voci che nelle ultime settimane si stanno rincorrendo a proposito di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano – in prestito al Galatasaray – sta disputando una stagione molto importante in Turchia. La clausola da 75 milioni di euro, però, è valida soltanto per l’estero; ecco perché la Juve, se vorrà effettivamente affondare il colpo per Osimhen, dovrà trattare direttamente con il Napoli, non un interlocutore qualsiasi. Per tanti motivi, infatti, gli Azzurri preferirebbero imbastire la cessione dell’attaccante all’estero, magari al Psg o in Premier League.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: triangolo Osimhen-Tonali-Newcastle

In Inghilterra – ad esempio – non sono pochi i club che in tempi e in modi diversi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per Osimhen. Arsenal e Manchester United, infatti, continuano a monitorare la situazione, pronte ad inserirsi nel caso in cui trovassero gli argomenti giusti. Secondo quanto riferito da ‘Chronicle Live’, però, anche il Newcastle si sarebbe prepotentemente iscritta nella lista dei club interessati al bomber del Napoli.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, il profilo di Osimhen sarebbe stato proposto al club inglese, finendo direttamente nei dossier dei Magpies. Benché una vera e propria trattativa non sia ancora partita, il Newcastle avrebbe cominciato a prendere nota per capire il da farsi e valutare un eventuale affondo. In caso di cessione pesante, i bianconeri potrebbero letteralmente far saltare il banco. Un intreccio, quest’ultimo, che richiama in causa anche la Juventus che, a dispetto delle smentite di rito, ha provato a capire i margini di manovra per riportare in Serie A Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan è infatti uno dei sogni di mercato della Juve in vista della prossima stagione; la sua cessione, però, potrebbe mettere il Newcastle nelle condizioni di fare la voce grossa per Osimhen. Il classico gioco di incastri ancora tutto da comporre.