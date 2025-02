La Juve ci ricasca: accordo saltato e firma in Premier

La Juve ci ricasca: Giuntoli aveva trovato l’accordo ma non ha chiuso l’affare. E adesso la Premier è scatenata e piomba sul calciatore. Ecco cosa è successo

Una delle squadre più attive nel mercato di gennaio è stata sicuramente la Juventus. Che ha mandato via un paio di giocatori, Danilo e Fagioli, e che ha inserito in rosa diversi elementi, soprattutto in difesa, viste le assenze di Bremer e Cabal e anche il saluto all’ex capitano che è andato in Brasile, in Patria, dopo aver rifiutato il Napoli.

Basteranno a Motta per raggiungere gli obiettivi stagionali? Alla domanda non c’è risposta, in questo momento e solo il campo lo dirà alla fine. Certo è, comunque, che la Juve adesso quinta in classifica alle spalle della Lazio che dopo la vittoria sul Monza si è ripresa il posto nella prossima Champions, dovrà lottare fino alla fine. E domani, inoltre, ha la gara d’andata contro il Psv valida per lo spareggio della massima competizione europea. Diciamo che a febbraio si decide quasi tutto. E anche Motta un po’ rischia.

Accordo trovato per Hancko: l’affare è saltato

Detto questo, la sensazione, è che in estate sarà di nuovo rivoluzione o quasi. Con altri difensori che verranno aggiunti in rosa. Uno potrebbe essere Hancko che, secondo le informazioni riportate da Ekrem Konur, aveva raggiunto un accordo personale con Giuntoli per il passaggio a gennaio dal Feyenoord in bianconero. Niente da fare: gli olandesi dopo aver perso Gimenez, passato al Milan, non lo hanno voluto cedere tenendo alte le richieste. E da qui alla prossima estate tutto potrebbe cambiare. Un accordo trovato e un affare saltato, così come era successo per Danso ad esempio e poi per Todibo.

Sì, perché sempre secondo il giornalista turco sul difensore slovacco ci sarebbe il forte interesse del Liverpool di Arne Slot. Da quelle parti ancora non hanno deciso cosa fare con Van Dijk, che è in scadenza, e si starebbero guardando intorno. E un obiettivo è diventato appunto Hancko. La Juve, quindi, deve stare molto attenta. Il colpo programmato è a rischio.