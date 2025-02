Slot, flop, stop: UFFICIALE, Chiesa rispedito in Serie A

Ecco le ultime in merito alla delicata situazione di Federico Chiesa tra le fila del Liverpool. Giungono nuove sorprendenti conferme

L’avventura di Federico Chiesa in terra britannica non è di certo quanto ci si poteva aspettare la scorsa estate, quando il suo approdo al Liverpool aveva fatto rimpiangere a diverse società italiane il fatto di non aver insistito a dovere sul suo cartellino quando in uscita dalla Vecchia Signora.

Tuttavia i rinomati acciacchi fisici hanno impedito al figlio d’arte ex Juve di imporsi da subito nelle gerarchie dei Reds e, in seguito, una volta recuperata una certa costanza sul piano fisico, gli equilibri della rosa di Slot erano oramai sin troppo solidi per subire una metamorfosi che potesse restituire a Chiesa l’occasione di divenire un protagonista del campionato più ambito e competitivo al mondo.

Attualmente, difatti, va crescendo la possibilità che l’esterno classe 1997 possa tornare in terra natia, dove diversi club potrebbero beneficiare di un innesto a basso costo in grado potenzialmente di incidere nuovamente sulla massima lega italiana.

Slot lascia fuori Chiesa e conferma le sue gerarchie: la Serie A monitora

Il talento originario di Genova la scorsa estate era comparso sui taccuini di diverse big italiane, tra le quali ricordiamo in particolare Napoli e Roma. Ora sarebbe stato lo stesso Slot in conferenza stampa a rilasciare una dichiarazione ufficiale sulle proprie gerarchie.

Il tecnico olandese, parlando proprio del ruolo di Chiesa, ha infatti confermato che per lui vi sono una serie di titolari inamovibili e che queste certezze non subiranno inflessioni nel corso della stagione in corso. Una notizia che potrebbe spingere Chiesa a scegliere definitivamente di tornare nella penisola per tentare di giocarsi una delle ultime occasioni di una carriera indubbiamente sfortunata, segnata in maniera indelebile dal doppio infortunio al legamento crociato.

In tal senso la Roma di Florent Ghisolfi potrebbe risultare una destinazione compatibile con le esigenze di Chiesa. Le ultime settimane sono state indubbiamente le più piacevoli di una stagione a dir poco complessa per il popolo giallorosso, a dir poco provato da un tortuoso percorso composto da un continuo sali e scendi di emozioni contrastanti, partito dall’esaltante rinnovo di Daniele De Rossi, proseguito con un mercato altisonante, l’esonero scioccante di DDR, l’ingaggio sorprendente di Ivan Juric, la debacle del tecnico croato, il suo esonero, l’approdo di Sir Claudio e infine il trattamento di risanamento compiuto proprio dal tecnico nato a Testaccio.

Insomma… una stagione piuttosto movimentata, che in questo momento vede come unico obiettivo realistico il proseguo del percorso europeo, la cui sostenibilità passerà inevitabilmente dall’imminente sfida con il Porto. Tornando a Chiesa, la sua figura risulterebbe piuttosto utile a Trigoria, vista l’assenza di particolare scelta sull’out di sinistra nel caso in cui Ranieri (o il suo successore) dovessero scegliere di passare ad un 4-3-3 con Angelino più basso di quanto non accada ora.

La Roma ha infatti una particolare abbondanza offensiva per quanto concerne coloro i quali possono partire da destra per accentrarsi (vedi Dybala, Soulé e Baldanzi), mentre a sinistra a compiere questo lavoro a piede invertito e con una certa gamba ecco soltanto il veterano Stephan El Shaarawy.