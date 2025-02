Ancelotti alla Roma: il primo acquisto manda il Napoli KO

Ancelotti alla Roma: il primo acquisto dei giallorossi manda subito il Napoli ko. Ecco lo scenario e l’intreccio che si potrebbe verificare la prossima estate.

Si parla molto di Carlo Ancelotti come possibile futuro allenatore della Roma. Ieri, inoltre, vi abbiamo anche raccontato di come la Federcalcio brasiliana, mettendo sul piatto un’altra offerta per il tecnico italiano, avrebbe dato un ultimatum: entro la fine del prossimo mese di maggio, da quelle parti, vorrebbero avere una risposta. Vedremo come andrà a finire.

Di certo sono state le informazioni che arrivano attorno al futuro dell’allenatore che questa sera contro il Manchester City si gioca la possibilità dell’accesso ai prossimi ottavi di Champions League. Ed è incredibile come una delle due formazioni verrà eliminata, la prossima settimana, dalla massima competizione europea. Altri discorsi, che interessano poco ai tifosi della Roma. Qui si parla di calciomercato e delle prime opportunità che, insieme ad Ancelotti, potrebbero arrivare dalle parti di Trigoria.

Ancelotti alla Roma si porta Asencio: Napoli ko

Da Madrid l’allenatore si potrebbe portare anche qualche elemento. Non di primissimo piano, ovvio, inutile stare qui a dire che si le condizioni di poter prendere un pezzo da novanta, ma sicuramente potrebbe arrivare il difensore Raul Asencio.

Il giornalista Ekrem Konur, infatti, ha svelato sul proprio profilo X come sia la Roma che il Napoli avrebbero messo gli occhi sull’attuale difensore del Real Madrid. Ed è evidente che un passaggio di Ancelotti a Trigoria spingerebbe il giocatore, qualora arrivasse davvero un’offerta, a seguire quello che è il suo attuale tecnico. Insomma, Napoli ko, una delle ex squadre dell’italiano, subito, già prima di scendere in campo. Intrecci di mercato importanti, quindi, di quelli che possono anche cambiare le sorti di una stagione. Una situazione, questa, da tenere in considerazione.