Calciomercato Roma, addio anticipato e firma rossonera

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane nel centro sportivo Fulvio Bernardini

Nonostante con l’approdo di Claudio Ranieri la Roma parrebbe aver faticosamente conquistato un equilibrio all’interno di una stagione a dir poco controversa, la sensazione è che da qui a poco possa di nuovo cambiare tutto all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il tutto dipenderà soprattutto dalla conferma o meno di un nuovo allenatore, poiché dubitiamo che il nuovo tecnico che siederà sulla panchina giallorossa condivida in pieno tutte le caratteristiche del gioco di Sir Claudio.

Inoltre, anche nel caso in cui si dovesse realmente confermare quella che sarebbe una clamorosa permanenza di Ranieri sulla panchina (tutt’altro che da escludere secondo i segnali inviati dallo stesso allenatore nato a Testaccio), svariati elementi della rosa potrebbero cambiare, vista la chiusura sempre più probabile di svariate parabole professionali all’interno di Trigoria.

Basti pensare a coloro i quali fino ad una manciata di mesi fa apparivano come i titolari inamovibili del centrocampo giallorosso e, adesso, sono al centro di una serie di speculazioni relative a possibili addii. Ci riferiamo naturalmente al trio formato da Pellegrini, Cristante e Paredes, i quali, per motivi diversi, potrebbero essere ad un passo dall’addio alla città eterna. In tal senso emergono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati per la loro sostituzione.

Il Flamengo ancora su Casemiro, ma Jorginho complica l’affare

Particolarmente chiacchierata nelle ultime fasi del calciomercato invernale, la figura di Casemiro aveva indubbiamente alimentato l’euforia del popolo giallorosso, anche e soprattutto a causa delle voci che avevano confermato una sua apertura nei confronti dei capitolini.

Alla fine, nel ruolo dell’ex Real Madrid attualmente relegato alla retrovie del Manchester United, i giallorossi hanno prelevato il giovane Lucas Gourna-Douath – talento dalle rosee prospettive – dal Salisburgo, tuttavia non è ancora da escludere l’approdo di Casemiro in terra giallorossa, per via delle potenziali partenze dei veterani di cui prima accennavamo.

Difatti, nel caso in cui Leandro Paredes dovesse partire per tornare al suo amato Boca Juniors, ecco che il profilo di Casemiro tornerebbe a dir poco invitante.

Negli scorsi giorni, peraltro, l’opzione più accreditata per il futuro dell’ex collega di Modric e Kroos si sarebbe complicata non poco: il Flamengo, secondo quanto riportato da bolavip, avrebbe infatti rivisto le proprie priorità (che fino a poco fa vedevano Casemiro in cima alla lista), per via del pre-contratto firmato da Jorginho e dell’esoso ingaggio di Casemiro, che a quel punto non risulterebbe compatibile con l’economia dei brasiliani.