Calciomercato Roma, addio e ritorno di fiamma Dybala

Calciomercato Roma, il nome di Dybala continua ad essere uno dei più caldi anche in vista della campagna acquisti estiva. Ritorno di fiamma delineato.

Mentre la stagione della Roma entra nella sua fase decisiva, il calciomercato continua a suggestionare i primi scenari per la prossima estate. La società giallorossa, come noto, si trova in una situazione delicata, tra la necessità di blindare i suoi pezzi pregiati e il rischio di dover fronteggiare offerte importanti da parte di club europei.

Uno dei dossier più caldi riguarda una delle stelle della squadra, Paulo Dybala, il cui futuro potrebbe non essere così saldo nella Capitale. Il rinnovo automatico fino al 2026 sembrava aver messo fine a ogni speculazione, ma la qualità dell’argentino non può certamente portarlo ad essere aprioristicamente considerato come avulso da qualsivoglia logica di mercato.

Quello del 21 argentino, come noto, è solo uno dei nomi altisonanti che potrebbero nei prossimi mesi lasciare la Capitale, generando un vuoto tecnico e affettivo ben più ampio rispetto ad altri. Le voci su possibili separazioni a fine anno da calciatori come Pellegrini o Cristante, infatti, non stanno mancando, ma le sortite di elementi altrettanto importanti e da tempo integrati nell’ossatura della squadra come il 4 e il 7 parrebbero poter generare malinconie minori da parte dei tifosi della Roma.

Calciomercato Roma, rispunta l’Atletico Madrid per Paulo Dybala

Diversa, invece, la situazione di Paulo Dybala che, al netto di una continuità fisica non sempre massimale, ha dimostrato in questi anni di poter fare sempre la differenza.

Del futuro di Dybala, come si ricorderà, si era già parlato nelle ultime ore, con il Como interessato, proprio come il Newcastle. Che la Premier League potesse essere una destinazione intrigante non è certamente una novità, anche se al momento parrebbe aver ripreso quota una pista spagnola. Come riporta Todofichajes.com, infatti, tra le squadre interessate spicca l’Atletico Madrid, con Diego Simeone che considera l’argentino una priorità assoluta per il prossimo mercato.

Il tecnico dei Colchoneros ha a lungo desiderato il suo arrivo e ora potrebbe esserci l’occasione giusta per affondare il colpo. Il club capitolino spagnolo resta in costante contatto con l’agente dell’attaccante e punta a chiudere l’operazione già nelle prime settimane dell’estate, soprattutto se alcuni giocatori in uscita – come Angel Correa – dovessero liberare spazio salariale e tattico.