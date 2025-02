Calciomercato Roma, un ex Juventus per Ranieri. Ecco una delle ultime novità nel merito della questione che terrà banco per molto tempo. Rispunta il nome

Il prossimo anno l’allenatore della Roma non sarà Claudio Ranieri. Questo deve essere ben chiaro in testa a tutti: il tecnico ha accettato di guidare la squadra fino al termine di questa stagione e ha pure accettato un contratto di due anni immediatamente dopo per sedersi dietro ad una scrivania e dirigere le operazioni.

Si parla molto – anche se Ranieri ha pure detto che nessuna voce è uscita dal club – su chi potrebbe essere il suo successore. La suggestione, il nome più importante, è sicuramente Carlo Ancelotti. Ma poi a ruota ci sono anche Allegri, Mancini, Farioli, Montella e via dicendo. Ma non solo, secondo le informazioni che sono state riportate da Leggo, c’è un nome (già avvicinato al club giallorosso) che starebbe tornando in corsa in maniera prepotente.

Nuovo allenatore Roma: spunta di nuovo Sarri