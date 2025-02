Conceicao inguaia la Roma: cifre stellari e niente scambio. Nonostante i giallorossi ci abbiano provato, la richiesta è altissima. Ecco lo scenario clamoroso

Sarà uno dei calciatori al centro delle attenzioni della Roma nella prossima estate. I giallorossi lo vogliono avere ancora a disposizione, lo sappiamo. E lui, è altrettanto evidente, vista l’accoglienza, vorrebbe rimanere. Ma arrivare ad un punto d’incontro tra i due club è tutt’altro che semplice.

Parliamo di Saelemakers, che nella Capitale è in prestito secco così come è in prestito secco Abraham, che ha fatto il percorso inverso del belga negli ultimi giorni di mercato. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi, Saelemaekers sta disputando una grossa stagione: titolare inamovibile, decisivo anche in zona gol. Insomma, un calciatore completo di quelli che possono essere d’aiuto anche la prossima stagione.

Conceicao vuole Saelemaekers: richiesta choc del Milan

E ci sono delle novità importanti sul futuro del belga, almeno quanto raccontato da calciomercato.com. I giallorossi si sono mossi in anticipo e stanno cercando di impostare una trattativa con il Milan per prendere il giocatore a titolo definitivo. “Il primo contatto ufficiale tra il club giallorosso e quello rossonero ha portato ad una brusca frenata” si legge. “Furlani non intende scambiare il belga con Abraham aggiungendo un conguaglio economico”.

Ma quanto sarebbe la richiesta del Milan: almeno 25-30 milioni di euro per dare l’ok. Sotto quella cifra non si scende anche perché Conceicao ha già fatto capire di avere tutta l’intenzione di allenare il giocatore la prossima stagione. Insomma, sarà complicato riuscire ad accontentare tutti.