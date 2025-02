Conto alla rovescia con vista Roma: acquisto UFFICIALE a parametro zero

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, è stato annunciato un ritorno a sorpresa. Di seguito tutti i dettagli

Quella che da pochi giorni ha chiuso ufficialmente i battenti è stata una sessione invernale di calciomercato densa di profondi cambiamenti in casa Roma. Con svariati colpi di coda last minute, i giallorossi hanno provato a rimodulare un organico orfano di pedine di un certo tipo in diversi reparti. Tuttavia, le voci e gli affari di calciomercato continuano a calamitare importanti attenzioni mediatiche.

Oltre ai vari mercati ancora aperti in giro per l’Europa, uno snodo importante sarà sicuramente rappresentato dai possibili affari a parametri zero. Lo sa bene la Roma, che nei prossimi mesi proverà a capire quelle occasioni da capitalizzare nel caso in cui si presentassero occasioni favorevoli. Il club che nelle ultime ore ha sfruttato questo tipo di possibilità – ad esempio – è l’Empoli. Il club toscano – che ospiterà i giallorossi il prossimo 9 marzo al ‘Castellani’ – avrà a disposizione una pedina in più per il proprio centrocampo.

Ci stiamo riferendo a Viktor Kovalenko che, da svincolato, si è legato ufficialmente all’Empoli. Quello del polivalente centrocampista ucraino è un ritorno in Toscana, dal momento che Kovalenko ha già militato tra le file degli Azzurri, mettendo a referto 17 presenze, due gol e un assist. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Empoli: “Welcome back Kovalenko, è di nuovo un calciatore azzurro”.