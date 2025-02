Follie per Osimhen, ha messo tutti d’accordo: bye bye Juventus

Non accennano a placarsi le voci e le indiscrezioni riguardanti il futuro di Victor Osimhen: il colpo di coda manda definitivamente a tappeto la Juve

Tra i nomi che stanno maggiormente attirando su di sé le luci dei riflettori, quello di Victor Osimhen è sicuramente uno dei profili più interessanti. Protagonista di una stagione importante con la maglia del Galatasaray, il bomber di proprietà al Napoli continua ad essere al centro di un vero e proprio incrocio di mercato dai risvolti tutt’altro che banali. Non sono pochi, infatti, i club che in tempi e in modi diversi hanno provato a sondare il terreno per l’attaccante nigeriano.

In Premier League, campionato nel quale Osimhen continua ad avere molti estimatori, ma non solo. Non è un mistero, infatti, come la Juventus abbia cominciato a lavorare già da tempo all’affare. Giuntoli stravede per l’attaccante che portò all’ombra del Vesuvio e – stando alle ultime indiscrezioni – avrebbe cominciato ad allacciare i primi contatti per capire la fattibilità di una trattativa che si preannuncia comunque assolutamente complicata. Le tessere da intrecciare per mettere la ‘Vecchia Signora’ nelle condizioni di sferrare l’assalto decisivo al centravanti del Napoli non sono poche. A cominciare dalle richieste dei partenopei, forti dell’assenza di una clausola rescissoria ‘valida’ per l’Italia, per arrivare alle manovre offensive della Juve, alle prese ancora con il rebus chiamato Dusan Vlahovic. Ecco perché – a meno di cessioni importanti con cui pianificare in un certo modo le prossime mosse – la Juve può solo osservare la situazione Osimhen da una posizione piuttosto defilata, in attesa che si concretizzino sviluppi importanti.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: anche Real Madrid e Barcellona su Osimhen

Ad ogni modo, allo stato attuale della situazione, le chances che la Juventus ha di imprimere l’accelerata decisiva all’affare Osimhen sono piuttosto scarse. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia contribuiscono a cementare questo status quo.

Come evidenziato da ‘Fotospor’, infatti, la lista delle pretendenti interessate all’acquisto dell’attaccante nigeriano è assolutamente folta e comprende club di altissimo profilo. Come già anticipato, Osimhen continua a far gola a non pochi club di Premier League: Chelsea, Arsenal, Liverpool e Newcastle monitorano il da farsi. In Spagna, Real Madrid e Barcellona potrebbero fare la voce grossa e non sarebbero affatto escluse dalla corsa. Ritornando in Italia, tra le compagini potenzialmente intrigate all’idea di mettere le mani su Osimhen ci sarebbe anche il Milan che, però, grazie all’acquisto di Gimenez può ragionare con una certa tranquillità sul da farsi.