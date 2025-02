Nuovo acquisto KO: infortunio ufficiale prima di Porto-Roma

Tegola per Ranieri: il giocatore salterà sicuramente la gara contro il Porto in programma giovedì sera. La diagnosi è ufficiale e oggi ha lavorato a parte

Ha ripreso a lavorare la Roma in vista della gara di giovedì contro il Porto la Roma di Claudio Ranieri. Squadra divisa in due gruppi: quelli che hanno giocato a Venezia hanno svolto una seduta di scarico, mentre tutti gli altri, compresi Hummels e Paredes che hanno usufruito di un giorno di riposo, si sono allenati con quelli che ovviamente hanno giocato poco oppure non lo hanno fatto per nulla.

Detto questo, non arrivano delle buone notizie per Ranieri. Quasi sicuramente un giocatore giallorosso salterà la trasferta in Portogallo. Uno che avrebbe potuto fare comodo, anche se sicuramente, fino all’ultimo secondo, sarebbe stato in ballottaggio.

Tegola Ranieri: lieve stiramento per Renshc

Devine Rensch, uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa, oggi ha lavorato a parte per un lieve stiramento all’adduttore destro. Evidente che questa diagnosi chiude di fatto ogni possibilità di vederlo in campo contro il Porto. E anche se l’entità dello stop è lieve, come comunicato ufficialmente dalla Roma, non ci sono speranze per vederlo in campo giovedì.

Ed è anche difficile, ovviamente, che lo stesso esterno difensivo che a Venezia ha fatto comunque una buona partita, possa riuscire a recuperare per il match contro il Parma in programma domenica prossima alle 18 allo stadio Tardini. Una tegola per Ranieri che in quella zona del campo, comunque, può schierare Celik oppure anche Saelemaekers. Il belga è già sceso in campo a destra e ha fatto bene, anche se il tecnico lo vede soprattutto dall’altro lato del campo.