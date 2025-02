Pogba firma subito: destinazione choc in Serie A

La Juve giocherà questa sera in Champions League contro il PSV, ma prima ci sono delle novità sul futuro di Paul Pogba.

La Serie A di quest’anno, a differenza di quanto successo nelle ultime due stagioni, è molto combattuta. Al comando c’è il Napoli di Antonio Conte che, però, ha un solo punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

Ma sia i partenopei che i nerazzurri devono prestare ancora attenzione all’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini, visto che quest’ultima ha un distacco solo di cinque punti dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, per alcune big del nostro campionato è tempo di pensare al play-off di Champions League.

A scendere in campo per prima è la Juventus. La squadra di Thiago Motta, infatti, giocherà questa sera all’Allianz Stadium il match di andata contro il PSV Eindhoven. Nel frattempo, però, bisogna registrare un incredibile retroscena sul futuro di uno dei giocatori più importanti della ‘Vecchia Signora’ di questi ultimi anni, ovvero Paul Pogba.

La Fiorentina ci prova per Paul Pogba: ecco l’offerta del patron viola Rocco Commisso

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la Fiorentina del patron Rocco Commisso si è sulle tracce del giocatore francese. A Paul Pogba, dunque, il club viola avrebbe offerto un contratto di un anno e mezzo.

Ricordiamo che, dopo aver rescisso il contratto con la Juve, il centrocampista campione del Mondo nel 2018 è libero per firmare per qualsiasi squadra, anche perché la sua squalifica per doping terminerà ad inizio marzo. Il suo passaggio alla Fiorentina, vista la rivalità tra le due squadre, sicuramente scatenerebbe molte polemiche.