Addio alla Roma? È solo una questione di peso

Emergono novità in merito ad uno dei profili che ha monopolizzato le discussioni avvenute nel corso del mercato invernale

La Roma di Claudio Ranieri è oramai ad un passo dalla delicata sfida di Europa League con il Porto, durante la quale il tecnico originario di Testaccio si troverà costretto a schierare il meglio che la rosa giallorossa possa offrire. Non è un caso che, nel recente passato, Sir Claudio abbia più volte dimostrato come l’Europa League sia ormai l’unico reale obiettivo di una stagione irrimediabilmente compromessa per quanto concerne la classifica del campionato di Serie A.

Difatti, per comprendere a pieno chi siano i titolari di Sir Claudio – a meno di eccezioni come quella di Angelino, il quale appare come un pilastro inamovibile – basterebbe osservare chi ha accumulato meno minuti nel corso delle ultime gare di campionato o chi è stato inserito solo nel momento in cui occorreva necessariamente portare a casa il risultato.

Emerge dunque che Dybala, Saelemaekers, Dovbyk, Hummels e Paredes dovrebbero partire titolari nel match con il Porto, il che confermerebbe quanto quanto dichiarato dallo stesso Ranieri in merito alle gerarchie dello spogliatoio.

Una collezioni di gemme preziose che Sir Claudio vorrebbe trattenere nella cassaforte giallorossa, ma che, inevitabilmente, potrebbe essere a rischio nel corso della prossima sessione di mercato. Ecco dei retroscena su uno dei principali temi della sessione di calciomercato da poco conclusasi, che potrebbe tornare a scaldarsi con l’avvicinarsi dell’estate.

Paredes al Boca? “È saltato per l’ingaggio”

La parabola di Leandro Paredes all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini non assomiglia molto a uno dei suoi splendidi e morbidi lanci – utili a tagliare il campo e risparmiare tempi di gioco -, ma più ad un tiro deviato più volte, la cui traiettoria non si ancora ben capito dove andrà a concludersi.

Durante la sessione invernale il centrocampista argentino è stato ad un passo dal ritorno al Boca Juniors e, nelle ultime ore, sono emersi dei retroscena piuttosto chiari, che potrebbero anche dissipare le nubi di mistero per il futuro.

Secondo quanto riportato da giornalista Ezequiel Sosa su TyC Sports, pare che l’unico motivo che avrebbe impedito la chiusura dall’operazione sia relativo al mancato accordo economico tra le parti. Paredes avrebbe infatti preteso un investimento più esoso di peso (moneta argentina) da parte dei vertici argentini per sostenere il suo ingaggio, il che non è escluso che possa avvenire d’estate.

Queste poi le parole di Rolando Schiavi, ex giocatore del Boca ai tempi di Carlos Bianchi: “Il Boca ha bisogno di vittorie e titoli. Devi metterlo. Non so perché vendi, vendi e vendi. Paredes non è qui per la questione economica. Penso che oggi il Boca possa portare Leo se vuole, ha i soldi per pagarlo”.