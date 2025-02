Addio Pellegrini, c’è pure la Juventus: frattura insanabile

Addio Pellegrini. Alla vigilia della sfida contro il Porto, sfida di andata dei play-off di Europa League, arriva la novità di mercato.

La vigilia della sfida contro il Porto, valida come gara d’andata dei play-off di Europa League, scorre tranquilla, ma non troppo, dalle parti di Trigoria.

La gara contro i lusitani è importante ed il palcoscenico europeo è prestigioso. Occorre pertanto prepararla al meglio, dal punto di vista fisico e mentale. Massima concentrazione chiede pertanto Claudio Ranieri. I suoi ragazzi sono tutti allineati al pensiero, ed alla volontà, del tecnico giallorosso. Davvero tutti? Sembra, infatti, che in casa Roma vi sia un muso lungo. Un giocatore che non sembra essere soddisfatto. Lorenzo Pellegrini sente che non partirà titolare contro il Porto nonostante le parole di Claudio Ranieri che ha, ancora una volta, ribadito come il centrocampista romano, se sta bene fisicamente, è sempre un titolare della sua Roma.

Forse a turbare i pensieri del centrocampista giallorosso vi è anche dell’altro.

Addio Pellegrini. Va da Thiago Motta?

Tu chiamale se vuoi…sensazioni. E quelle di Lorenzo Pellegrini sono senza dubbio sensazioni negative. Spesso le parole sono pietre ma, a volte, anche non pronunciare un nome può costare caro.

Come rivelato da serieanews.com il motivo della mancanza di serenità del centrocampista giallorosso è anche da ritrovare nelle parole del direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi. Poco prima della vittoriosa gara contro il Venezia il dirigente giallorosso ha parlato del futuro della Roma e dei giocatori-cardine del nuovo progetto: “L’obiettivo è trovare certezze sostenibili da aggiungere a quelle che abbiamo già: Koné, Dybala, Mancini, N’Dicka, Svilar, Paredes che è importante in campo e nello spogliatoio. Con lui stiamo lavorando al rinnovo per un altro anno”. Nessun accenno a Lorenzo Pellegrini. Un ulteriore segnale che le strade della Roma e del centrocampista potrebbero dividersi a giugno. Il classe 1996 è in scadenza di contratto e su di lui vi sono pressoché tutte le grandi della Serie A. Dal Napoli al Milan fino all’Inter. Ma Lorenzo Pellegrini piace molto anche a Cristiano Giuntoli e a Thiago Motta. Acquisirlo poi a parametro zero fa apparire l’affare imperdibile.