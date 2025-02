Calciomercato Roma, il PSG lo manda via: nuovo affare alla Kolo Muani

La Roma lo pesca dal PSG sfruttando la possibile cessione a giugno: si prospetta un colpo alla Kolo Muani, ma questa volta ci sono tutti i parametri per chiudere

Ancora una volta Ghisolfi potrebbe sfruttare i canali del mercato francese per rinforzare la rosa, cercando di andare più sul sicuro rispetto a Le Fèe. In un incastro particolare potrebbe essere coinvolto indirettamente anche il nome di Mario Hermoso.

Il mercato come ormai è consuetudine da anni non dorme mai e anche durante i mesi di chiusura si continua a trattare in vista della prossima sessione. Giugno è già dietro l’angolo e c’è urgenza di mettere a punto dei colpi che possano andare a rinforzare la rosa, magari risparmiando anche sui cartellini. Di profili a parametro zero ce ne saranno diversi in estate ma ci sono anche delle occasioni che non possono che far comodo a Ghisolfi e al futuro allenatore. La parziale rivoluzione iniziata lo scorso agosto, smentita a gennaio e da riprendere dopo la primavera, dovrà portare almeno 4-5 colpi nuovi, in diversi reparti.

Uno di questi è la difesa, dove ancora non è certo il futuro di Hummels, che sta seriamente pensando di tornare in Germania per motivi familiari. Allo stesso modo non verrà probabilmente riscattato Nelsson, vista la cifra di 10 milioni richiesta dal Galatasaray per il diritto. Serve un nome duttile e forte fisicamente, qualcuno che può giocare sia braccetto che esterno.

La Roma pesca dal PSG un difensore: per l’estate piace Mukiele, attualmente al Leverkusen

Ghisolfi potrebbe pescare dal campionato francese, tanto per cambiare, magari intavolando una trattativa con il PSG. I parigini sono molto attivi dalle parti di Trigoria visto che hanno deciso di prelevare il portiere italo brasiliano della primavera Marin, garantendogli 600mila euro di ingaggio e lasciando con un pugno di mosche la Roma (era in scadenza). Il ds transalpino potrebbe però pescare a sua volta al Parco dei Principi un nome utile per la difesa. In realtà non si tratta di un giocatore attualmente nella rosa di Luis Enrique, ma girato in prestito al Bayer Leverkusen.

Assieme ad Hermoso, nel roster di Xabi Alonso, figura anche Nordi Mukiele, centrale destro francese, classe ’97, con una valutazione di 10 milioni di euro. Il ragazzo esploso con la maglia del Lipsia qualche anno fa dovrebbe tornare a Parigi a giugno e potrebbe fare proprio al caso di Ghisolfi. Grande fisico e ottima corsa, può giocare in tutti i ruoli a destra, sia della difesa a 3 che a 4. Il cartellino non è troppo alto e l’ingaggio rimarrebbe di certo al di sotto di quanto preso da Hermoso (sempre che il Leverkusen decida di trattenerlo, altrimenti bisognerà trovare un’altra destinazione). Vedremo se proprio Mukiele sarà la parziale consolazione all’aver perso un prospetto come Marin.