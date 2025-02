Firma con la Roma: annuncio UFFICIALE prima del Porto

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio UFFICIALE prima della sfida con il Porto: firma e futuro blindato in giallorosso.

La Roma si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione, l’andata dei playoff di Europa League contro il Porto, in programma domani sera all’Estadio do Dragao. Dopo la recente vittoria esterna contro il Venezia, i giallorossi cercano di consolidare il loro momento positivo anche in ambito europeo.

Tuttavia, la squadra di Claudio Ranieri deve fare i conti con alcune problematiche. L’esterno destro Devyne Rensch ha riportato un lieve stiramento all’adduttore destro, che lo costringerà a saltare sia la partita contro il Porto che la successiva sfida di campionato contro il Parma. Al suo posto, è probabile l’impiego di Alexis Saelemaekers sulla fascia destra.

In attacco, il tecnico romano è chiamato a scegliere tra Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov come punta centrale. Dovbyk sembra essere in leggero vantaggio, ma Ranieri potrebbe optare per Shomurodov in base alle dinamiche tattiche della partita.

Rinnovo con la Roma e riflessioni di addio, Svilar dice tutto: “Non ho pensato di andarmene”

Alla vigilia del match, Ranieri ha tenuto una conferenza stampa insieme al portiere Mile Svilar, durante la quale il tecnico ha sottolineato la qualità tecnica del Porto, evidenziando la necessità per la Roma di mantenere alta la concentrazione e l’intensità per tutti i 90 minuti.

Interrogato sul ruolo di Lorenzo Pellegrini, Ranieri ha ribadito la sua stima per il giocatore, definendolo importante per la squadra. Ha spiegato che, in determinati momenti, preferisce schierare altri calciatori, ma è consapevole del contributo che Pellegrini può offrire quando è al massimo della forma. Oltre alle parole del mister sugli avversari, il loro allenatore e, soprattutto, su Lorenzo Pellegrini, ciò che ha generato ulteriore attenzione è stato anche l’annuncio di Mile Svilar.

Tra i diversi elementi che hanno contraddistinto la conferenza stampa del portiere, dalla sua evoluzione professionale e di vita al rapporto con Gollini, spicca anche l’annuncio relativo al rinnovo con la Roma.

“Negli ultimi sette anni la mia vita è cambiata molto. Ora mi sento bene, penso solo al calcio, mi concentro sul domani e su vincere le partite. Sono grato alla Roma per avermi dato l’opportunità di farmi conoscere nel mondo del calcio. In questo momento sto davvero bene“.

Sull’arrabbiatura post-Como ed eventuali riflessioni di addio alla Roma: “Assolutamente no, non ho mai pensato di andarmene. Vivo intensamente la partita e a volte capita di arrabbiarsi dopo una sconfitta, succede anche in allenamento“.

Sullo Stadio Olimpico e l’atmosfera di domani: “Difficile trovare un’atmosfera come quella dell’Olimpico, ma è comunque un ambiente caldo, uno stadio bello. Non è come l’Olimpico, ma sarà una bella esperienza e non vedo l’ora di scendere in campo“.

“Come ha detto il mister, quando siamo concentrati e facciamo le cose nel modo giusto, è difficile farci gol, sia con la difesa a 3 che a 4. Gollini è un ragazzo con la giusta energia, lavora bene e questo è importante per noi portieri. Si è ambientato subito e questo è un grande vantaggio per il gruppo”.

La parte più importante, quindi, sul rinnovo con la Roma: “Sì, abbiamo iniziato a parlarne la scorsa settimana, ma non ci penso troppo. La mia priorità è il campo, perché per me il calcio viene prima di tutto”.