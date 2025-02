Alla Juventus si ragiona in grande per l’attacco e dopo il colpo Kolo Muani ora si tira dritto su Osimhen: il piano di Giuntoli è quello di sostituire Vlahovic con l’ex Napoli

Servirà un investimento molto importante per convincere il presidente De Laurentiis, ma l’x direttore sportivo dei partenopei sembra avere delle carte in mano da giocarsi. I tifosi bianconeri possono sognare con una coppia che sarebbe tra le più forti d’Europa.

La Juventus deve rifondare il proprio attacco. Le critiche che sono piovute su Dusan Vlahovic alla fine dei conti potrebbero anche essere giustificabili visto il rendimento di Kolo Muani. L’attaccante francese appena sbarcato dal PSG nel mercato di gennaio ha cambiato letteralmente marcia all’attacco della Juve. Contro Napoli, Empoli e Como sono arrivati 5 gol, frutto di due doppiette e una rete subito all’esordio, nel big match del Maradona. Sei i punti conquistati dai ragazzi di Motta e la sensazione che si integri molto meglio con il resto dei compagni.

Il francese vice campione del mondo a Qatar 2022 è stato scaricato velocemente dai parigini, visto che non rientrava più nei piani di Luis Enrique. Per il tecnico spagnolo era più importante mettere le mani su Kvara, che è costata oltre 70 milioni e consentirà di avere delle fasce offensive mostruose con Barcolà dall’altra parte. In realtà in estate i soldi versati al Napoli potrebbero anche raddoppiare, perché nel mirino c’è un altro big.

La Juventus non molla la pista Osimhen: il piano di Giuntoli è prenderlo al posto di Vlahovic

Victor Osimhen è stato parcheggiato al Galatasaray in attesa di capire il da farsi. Ovviamente questa stagione rimarrà un unicum, anche perché un centravanti della sua caratura non può che giocare nei principali club mondiali. Come riportato anche da Sportmediaset recentemente, c’è un piano da parte della Juventus per provare l’assalto al bomber nigeriano. Nei programmi di Giuntoli c’è quello di avere una coppia di attaccanti composta da Kolo Muani e Osimhen, qualcosa di straordinario per la Serie A. Per arrivare a tanto, visto che De Laurentiis continua a chiedere circa 75 milioni di euro per il 9 dello Scudetto, serve prima cedere Vlahovic.

A livello di ingaggio si potrebbero incastrare bene le due operazioni, anche perché l’ex Fiorentina percepisce qualcosa come 12 milioni di euro netti a stagione e liberebbe spazio salariale sufficiente ad accontentare Osimhen. Per quanto riguarda il cartellino, servono almeno 40 milioni per acquistare Vlahovic, circa la metà di quanto andrebbe girato al Napoli. Un braccio di ferro con il PSG non è realizzabile, ma potendo contare sulla volontà del ragazzo sarebbe tutto diverso.