Guizzo del Barcellona, addio Juve: nuovo tradimento e reparto stravolto

Nonostante la chiusura del mercato invernale, la Juventus sta continuando a sondare diverse piste sia in entrata che in uscita. Il poker è servito

Archiviata la gara d’andata contro il Psv che ha regalato non pochi spunti, la Juventus ha già rivolto le sue attenzioni al match casalingo contro l’Inter. Un vero e proprio spartiacque per i bianconeri, alla ricerca di punti pesanti con cui provare a trovare quella continuità di rendimento che fino a questo punto si è dimostrata una vera e propria chimera per gli uomini di Thiago Motta. Nel frattempo, a caracollare la attenzioni mediatiche sono anche le possibili manovre della ‘Vecchia Signora’, sia in entrata che in uscita, in ottica estiva.

E così, pur avendo individuato in linea di massima le priorità su cui innestare il nerbo della campagna acquisti, Giuntoli sta continuando a setacciare il terreno per capire se ed eventualmente in che modo possano schiudersi scenari interessanti. L’ultima – in ordine di tempo – arriva dalla Catalogna. Secondo quanto riferito da El Nacional – notizia poi ripresa anche da ‘Team Talk’ – ci sarebbe anche la Juventus nel novero dei club interessati a Virgil van Dijk. Il centrale olandese – che non ha ancora trovato l’accordo con il Liverpool per il rinnovo del contratto in scadenza nel corso di quest’estate – ha cominciato già da tempo a guardarsi intorno, alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, piace van Dijk: Barcellona in vantaggio, concorrenza da brividi

Effettuando i primi sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra, i bianconeri si sarebbero iscritti nella corsa a van Dijk, pur non avendo ancora affondato il colpo per far saltare il banco. Allo stato attuale della situazione, infatti, la Juve non è la sola squadra interessata al gigante olandese, anzi. Stando così le cose, le compagini maggiormente interessate all’acquisto di van Dijk sono infatti Bayern Monaco, Real Madrid e (soprattutto) il Barcellona.

In relazione al possibile approdo del difensore in blaugrana, il Barcellona avrebbe infatti incassato il sì del calciatore, aperto all’ipotesi di accettare la proposta dei catalani. La partita, però, non è affatto chiusa e nelle prossime settimane sono attese novità importanti in un senso o nell’altro, con il Bayern Monaco e il Real Madrid molto attente a sfruttare eventuali spiragli. La Juve, al momento, osserva da una posizione piuttosto defilata, anche in base al tipo di progetto griffato dal binomio Giuntoli-Thiago Motta.