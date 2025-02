Porto-Roma, big a rischio e rivoluzione Ranieri. Ecco la situazione che si sta creando dentro la squadra in vista del match di domani di Europa League

Ballottaggio aperto e non è cosa di poco conto. Ranieri lo ha detto chiaramente: dentro la sua squadra non esistono le gerarchie, esistono solamente uomini che possono dare qualcosa per la maglia. In poche parole in campo ci va chi sta meglio.

E allora ecco che, domani sera contro il Porto, potrebbe toccare di nuovo a Shomurodov. L’uzbeko, che aveva la valigia in mano destinazione Venezia (era già stato trovato un accordo ma il gol contro l’Eintracht Francoforte ha cambiato tutto), è stato titolare nelle ultime due partite più importanti di questa ultima parte di stagione: prima contro il Napoli in campionato e poi contro il Milan in Coppa Italia. In Laguna ha riposato, lasciando spazio a Dovbyk. Ma per domani è tutto da decidere.

Porto-Roma, Shomurodov insidia Dovbyk

Ranieri – si legge sul Messaggero in edicola questa mattina – quasi sicuramente si aspetta una partita nella quale i padroni di casa cercheranno di attaccare spinti anche dalla forza del pubblico che sarà presente sugli spalti. Più o meno un match come quello visto a Milano la scorsa settimana, nella quale come detto ha giocato Shomurodov. Sicuramente è più veloce di Dovbyk e potrebbe attaccare la profondità in maniera diversa.

Insomma, Ranieri studia le mosse e potrebbe lasciare fuori – anche se al momento l’ucraino rimane favorito – il giocatore arrivato la scorsa estate dal Girona e che si è presentato con i titoli di capocannoniere della Liga spagnola. Non uno qualunque, insomma. Ma davanti a tutti c’è il bene della Roma e se il tecnico decide che la situazione è questa allora c’è da fidarsi. Molto se ne saprà, comunque, dopo la conferenza stampa di questa sera alle 19:45 direttamente dal Portogallo. Mentre la rifinitura è in programma nella tarda mattinata di oggi a Trigoria.