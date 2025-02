Porto-Roma, Ranieri avvisa Pellegrini in conferenza: “Ecco quando giocherà”

Porto-Roma, la conferenza stampa di Svilar e Ranieri LIVE: gli annunci del tecnico giallorosso alla vigilia dell’andata dei playoff di Europa League.

“Ciò che ho chiesto ai ragazzi, resta ai ragazzi. Hanno un ottimo possesso, grande qualità tecnica e hanno giocatori molto interessanti. Per cui dovremo fare davvero una grande partita”.

“La prima cosa è essere super concentrati. Mi aspetto un Porto molto arrembante e sorretto dai tifosi. Sanno cambiare tipo di gioco, noi dobbiamo mettere intensità e naturalezza. Voglio una Roma che giochi nello stesso modo in casa e in trasferta. Ancora non siamo validi per come voglio io il calcio, ma i ragazzi mi stanno dando molto per dare a me e ai tifosi della Roma le soddisfazioni che meritano”.

“”Sono curioso della gara. Il Porto è nella nostra situazione, hanno intrapreso questo percorso di rinnovamento. Sono molto giovani, hanno determinazione, aggrediscono e ripartono. Siamo entrambe squadre al di sotto delle nostre aspettative. Chi passerà il turno avrà certamente ulteriore stima, convinzione e voglia di andare sempre più avanti”.

“Tutti i miei giocatori sono titolari. Pellegrini è importante e lo stimo molto. Per ora preferisco in determinati momenti altri giocatori. So quello che mi può dare e gioca quando so che me lo può dare al 100%”. “Troviamo squadre più forte di noi. Guardate quello che fa il Como, ad esempio. Tutti danno per scontato vincere contro il Como: vedrete che bambola ci sarà: noi stiamo lavorando per migliorare. Giusto che un giocatore si arrabbi, è tutto per il bene della squadra, ma bisogna vedere anche il modo. Magari si arrabbiassero di più, io sarei molto contento”.

“Lo sento il parere dei giocatori: si prende goal, perché non si pressa bene e i goal sono di infilata. Quando restiamo concentrati, non prendiamo quel tipo di goal, indipendentemente dal modulo. Domani il risultato può essere importante in ottica del ritorno, ma in campionato è ovvio che se sei in svantaggio dai di tutto per provare a ribaltare la situazione. Loro hanno pareggiato con lo Sporting dopo la mancata realizzazione sul contropiede avversario”.

“Come dice il mister, quando siamo molto concentrati e facciamo le cose nel giusto modo, è difficile segnarci, indipendentemente dal modulo. Gollini è un ragazzo con la giusta energia e che lavora bene. Questo è ciò che serve nel nostro piccolo gruppo di portieri. Subito si è sentito a casa e questo fa sempre bene”.

“Conceicao ha fatto benissimo e dopo la gara col Milan gli ho detto che aveva riassestato la squadra, dove già si vede la sua mano. L’allenatore attuale del Porto ha 38 anni, che cosa dirgli. Gli auguro una rosea carriera, piena di vittorie, ma magari non in questa doppia sfida”.

“Il Porto è un’ottima squadra, è la più giovane in Portogallo e la seconda in Europa. Ci sono giocatori che sanno muovere la parte velocemente. Sanno partire in contropiede, ma anche creare problemi con il calcio organizzato. Mi attendo una grande gara domani. Mi fa piacere che venissi guardato quando stavo al Valencia, magari era piccolo quando avevo Batistuta alla Fiorentina. Se a 38 anni guida una squadra come il Porto, non posso che fargli i complimenti”.