Sia per Napoli che per la Juve sono arrivate delle importanti notizie che riguardano il futuro di Victor Osimhen.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo il pari con l’Udinese, ha subito un’altra brutta notizia. Nella giornata di ieri, infatti, il club partenopeo ha comunicato l’infortunio muscolare riportato da uno dei perni del tecnico pugliese: David Neres.

Il brasiliano, di fatto, resterà fermo circa un mese, mettendo così in seria difficoltà Antonio Conte. La sua rosa, visto il mancato arrivo del sostituto di Kvaratskhelia (ceduto al PSG per 75 milioni di euro), ha adesso diverse caselle vuote.

Questa penuria di giocatori nel Napoli, tra l’altro, è arrivata proprio nel momento decisivo nella lotta scudetto con l’Inter. Ora, quindi, starà ad Antonio Conte ad inventarsi qualcosa per la sfida di sabato contro la Lazio. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna registrare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

Osimhen, Manchester United disposto ad offrire Hojlund e Garnacho per prendere il bomber nigeriano

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘TBR Football’, infatti, il Manchester United starebbe pensando di prendere proprio il centravanti nigeriano. Per convincere il Napoli a cedere Victor Osimhen, di fatto, i dirigenti dei ‘Red Devils’ sarebbero pronti ad offire ad Aurelio De Laurentiis sia Hojlund che lo stesso Garnacho.

Proprio il calciatore argentino è stato uno dei profili seguiti a gennaio per sostituire Kvaratskhelia, ma poi il Napoli non ha trovato l’accordo né con l’entourage di Garnacho che con il Manchester United.

Ricordiamo che l’interesse dei ‘Red Devils’ per Victor Osimhen è una brutta notizia anche per la stessa Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, sta lavorando da tempo per cercare di piazzare questo grandissimo colpo di calciomercato.