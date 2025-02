35 milioni dal Barcellona: la Roma è già un ricordo

Emergono novità in merito ad una figura particolarmente cara alla dirigenza capitolina guidata da Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri

I piani di Florent Ghisolfi per la stagione in corso sembrerebbero essere stati profondamente modificati dagli inaspettati sviluppi di un’annata indubbiamente controversa, all’interno della quale ben tre allenatori hanno occupato la panchina giallorossa e il ruolo di chiunque all’interno di Trigoria, a partire dal CEO fino ad arrivare a capitan Pellegrini, è stato messo in discussione.

Adesso, la seconda parte dell’anno, seppur caratterizzata da una fastidiosa rassegnazione per quanto concerne il campionato, potrà indubbiamente essere affrontata con uno spirito meno tormentato, il che permetterà a Sir Claudio e Ghisolfi di iniziare a riflettere anche per quanto concerne la Roma del futuro.

Difatti, prima di giungere al mercato estivo, potrebbe risultare a dir poco utile comprendere a pieno le esigenze della prossima annata e, di conseguenza, chi sarà il prossimo tecnico a salire sulla panchina giallorossa.

Difatti appare indispensabile comprendere il più rapidamente possibile su quale sistema di gioco andrà a costruirsi la prossima stagione giallorossa, così da concepire più precisamente quali siano le priorità sia in termini di entrata che di uscita. Sono infatti numerose le pedine dell’organico giallorosso attualmente in bilico (si farebbe prima a dire chi non lo è) e, nelle scorse ore, sono emerse novità su un profilo particolarmente noto tra i corridoi di Trigoria.

Wesley nel mirino del Barca e della Premier: il prezzo è schizzato alle stelle

Uno dei temi più chiacchierati e discussi dell’ultimo anno giallorosso è stato indubbiamente quello relativo alla mancanza di un terzino/esterno destro di livello, in grado di garantire costanza e qualità nelle prestazioni.

Zaki Celik (attualmente impiegato spesso come braccetto di destra, ruolo in cui ha rischiato più volte di generare danni piuttosto ingenti) non poteva certamente essere il titolare della Roma e, nel corso degli scorsi mesi, prima di portare a Roma il promettente Rensch, Ghisolfi aveva cerchiato in rosso il nome di Wesley Vinícius França Lima, conosciuto più semplicemente come Wesley.

Attualmente tuttavia, come riportato da Sport.es, il promettente terzino del Flamengo sarebbe stato inserito nella lista dei profili irrinunciabili per il Barcellona di Hansi Flick. Si tratta di un calciatore particolarmente aderente allo stile di calciatore congeniale ai catalani, particolarmente intrigati da elementi caratterizzati da tecnica, agilità e creatività (basti pensare alla gran parte dei prodotti de La Masia blaugrana, di cui Yamal rappresenta il gioiello più prezioso).

I 35 milioni richiesti dal Flamengo, tuttavia, potrebbero rappresentare un ostacolo piuttosto ingombrante per i catalani, a differenza di alcuni club della Premier League a dir poco intrigati dalla figura del terzino brasiliano.